MÜSİAD Karz-ı Hasen Sandığı'ndan kullandırılan fon 50 milyon liraya yaklaştı
Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Karz-ı Hasen Sandığı'ndan faydalanan üye sayısı 190'a, kullandırılan fon ise 48 milyon 510 bin 861 liraya ulaştı.
İstanbul
Kişinin herhangi bir çıkar gözetmeden ve karşılığını sadece Allah’tan bekleyerek verdiği "güzel borç" anlamına gelen karz-ı haseni kurumsallaştıran MÜSİAD Karz-ı Hasen Sandığı, Allah’ın emrettiği bu borç ilişkisini uygulayabilmeyi ve bu kurumun toplum hayatında aktif olarak sistemleştirilmesini hedefliyor.
MÜSİAD, bu sayede ticaretindeki birikim oranını artırarak, tüccarın zor günlerinde dayanışma sergilemesini ve ticaretin üzerindeki yüklerden biri olan faiz olgusunu karz-ı hasen mekanizması ile tüccarın üzerinden kaldırarak bereketi artırmayı amaçlıyor.
2016 yılında faaliyete başlayan MÜSİAD Karz-ı Hasen Sandığı'ndan bu güne kadar 190 MÜSİAD üyesine, 48 milyon 510 bin 861 lira destek sağlandı. Ayrıca farklı sivil toplum kuruluşlarına örneklik teşkil eden sandık, "güzel borcun" yaygınlaşmasına da öncülük etti.
MÜSİAD Karz-ı Hasen Sandığı'na yasal mevzuat gereği yalnızca MÜSİAD asil ve gençlik kurulu üyeleri üye olabilirken, sandığa üye olabilmek için üyelik müracaat formunun doldurulması ile sandık giriş bedeli ve yıllık aidat bedellerinin ödenmiş olması gerekiyor.
Karz başvurusu yapılabilmesi için ise yönetmelik gereği üyelerin sandık üyeliği üzerinden bir tam yılın geçmiş olması gerekiyor. Talepler öncelikle Sandık Değerlendirme Kurulu tarafından incelenirken, üyenin ihtiyacının elzemliği, aciliyeti ve geri ödeme kabiliyeti araştırılıyor.
Sandık Yönetim Kurulu ise sandığın o anki fon imkanlarını ve üyelerin karz tutar ve vade taleplerini dikkate alarak başvuruya yanıt veriyor. Bu yıl için azami karz talep tutarı 1 milyon lira ve azami vade süresi 6 ay olarak belirlendi.
"Karz-ı hasen fonunun ve karz-ı hasen anlayışın yaygınlaşmasını istiyoruz"
MÜSİAD Genel Başkanı Mahmut Asmalı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, MÜSİAD Karz-ı Hasen Sandığı'nın MÜSİAD üyeleri arasında, kendi içerisinde oluşan bir yardımlaşma sandığı olarak görev yaptığını, 2016 yılından bu yana sürekli büyüyerek ve gelişerek görevini sürdürdüğünü söyledi.
İhtiyacı olan üyelere ek bir maliyet almadan faizsiz fon desteğinde bulunan sandığın, herhangi bir mal ya da hizmet koşulu olmadan üyenin istediği miktarı faizsiz olarak karşıladığını belirten Asmalı, "43 şubemizden 2 bin 218 MÜSİAD üyesi halihazırda bu fona üye. Biz MÜSİAD olarak, karz-ı hasen fonunun ve karz-ı hasen anlayışın yaygınlaşmasını istiyoruz. Ülkemizdeki tüm STK’ler bu anlayışı artırmalı ve insanlarımıza faizsiz bir borç sistemi uygulamalı. MÜSİAD Karz-ı Hasen Sandığı bugün hamdolsun 48 milyon liradan fazla bir fon büyüklüğüne ulaştı." diye konuştu.
MÜSİAD Karz-ı Hasen Sandığı'nı Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgede hızlıca yaygınlaştırdıklarını ifade eden Asmalı, şunları kaydetti:
"Karz-ı Hasen Sandığı oluşumumuz ihtiyacı olan iş adamlarımıza faizsiz, Allah rızası için borç verme anlayışını burada da gösterdi. Bugüne kadar 47 iş adamına faizsiz 6-12 ay süreli 17 milyon lira tutarında borç veya sosyal yardım vererek destek olduk. Üye eşleştirme sistemimizle depremzede iş insanlarımızın ticari hayata yeniden dahil olmalarını kolaylaştırdık. İslami sosyal finans uygulamalarından biri olan karz-ı hasenin bilinirliğini artırmak, değer temelli dayanışma düşüncemizi ön plana çıkarmak, uygulamasının yaygınlaşmasına katkıda bulunmak, sandık özelinde en önemli hedeflerimiz arasında yer alıyor."
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