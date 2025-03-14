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Ekonomi

Muğla'da yağışın az olması kuzugöbeği mantarının rekoltesini düşürdü

Muğla'da, yağışın az olması dağlarda doğal olarak yetişen kuzugöbeği mantarının rekoltesini olumsuz etkiledi.

Ali Rıza Akkır  | 14.03.2025 - Güncelleme : 14.03.2025
Muğla'da yağışın az olması kuzugöbeği mantarının rekoltesini düşürdü Fotoğraf: Ali Rıza Akkır/AA

Muğla

Kuzugöbeği mantarı, martta dağlık alanlarda çıkmaya başlıyor ve nisan sonlarına kadar toplanabiliyor.

Muğla'nın ilçelerinde doğal olarak yetişen mantar, sabahın erken saatlerde vatandaşlar tarafından uzun uğraşlarla bulunuyor.

Halk arasında "kara elmas" olarak nitelendirilen kuzugöbeği, bu yıl doğada az olması nedeniyle pazarlarda da çok az sayıda tezgahta bulunuyor.

Seydikemer ilçesindeki bir firma tarafından sipariş üzerine İngiltere, Almanya ve Fransa ve İsviçre'ye yollanan kuzugöbeği, az olması nedeniyle iç pazarda tüketiliyor.

Firma sahibi Hasan Karabulut AA muhabirine, yaklaşık 20 yıldır kuzugöbeği ticareti yaptığını, 15 yıldır da yurt dışına mantar gönderdiğini söyledi.

Bu yıl olumsuz hava şartlarından ürünün az olması nedeniyle henüz ihracata gidecek kadar mal olmadığını dile getiren Karabulut, "Ürün çok az çıkıyor. Önümüzdeki günlerde hava biraz yağışlı olursa yüksek kesimlerde çok daha kaliteli kuzugöbeği çıkacağını ümit ediyorum. Şifa niyetine tüketilen ürün az olmasından kaynaklı piyasada fiyatı yüksek durumda. Tabii bu fiyatlardan yurt dışına ihraç etmek kolay değil." dedi.

Hava şartlarının uygun olması durumunda ürünün artacağına işaret eden Karabulut, ürün artışıyla fiyatların düşmesini öngördüğünü belirtti.

İngiltere ve Almanya başta olmak üzere 15 yıldır ürün sattığı ülkeler arasında Fransa ve İsviçre'nin de bulunduğunu anlatan Karabulut, şunları kaydetti:

"Şu an yurt dışından talep var fakat elimizde ürün olmadığı için fiyat teklifi sunamıyoruz. Ürün şu an çok az olduğu için piyasada 3-4 bin lira gibi fiyatlar telaffuz ediliyor. Bu fiyatlar, özellikle ihracat açısından mümkün olabilecek fiyatlar değil. Hava şartlarının iyileşmesiyle ürün daha çok çıkacak olursa fiyatlar düşecektir. Hem vatandaşımız rahatça ürünü yiyebilecek hem de ihracata mal gönderebileceğiz."

Ürünün az olmasının nedenlerinden birinin de insanların doğayı tahrip etmesi ve yanlış toplama olduğunu savunan Karabulut, "Kuzugöbeğini dağlardan toplarken köklemek yerine bıçakla kesip alsak, poşet yerine sepetle topluyor olsak kuzugöbeği tohumlarının çevreye saçılmasını sağlamış olacağız. Bu şekilde de her yıl aynı bölgeden kuzugöbeği toplamış oluruz." değerlendirmesini yaptı.

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