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Ekonomi

Moskova Borsası'nda Türk lirasıyla yapılabilecek işlemler genişletiliyor

Emre Gürkan Abay  | 21.09.2023 - Güncelleme : 21.09.2023
Moskova Borsası'nda Türk lirasıyla yapılabilecek işlemler genişletiliyor

Moskova

Moskova Borsası'nda aralarında Türk lirasının da (TL) bulunduğu çeşitli yabancı para birimleriyle yapılabilecek işlem seçeneklerinin arttırılacağı bildirildi.

Moskova Borsası'ndan yapılan yazılı açıklamada, piyasa katılımcılarının döviz üzerinden işlem yapmalarına yönelik seçeneklerin 25 Eylül itibarıyla genişletileceği belirtildi.

Piyasa katılımcılarının, merkezi karşı taraf (MKT) ile tezgah üstü piyasa (OTC) işlemelerini artık Türk lirası-Rus rublesi, ABD doları-Türk lirası çiftleri ile gerçekleştirebilecekleri bilgisine yer verilen açıklamada, liranın yanı sıra Hong Kong doları-Rus rublesi ve ABD doları-Hong Kong doları döviz çiftleri ile de işlemler yapılabileceği bildirildi.

Açıklamada, söz konusu yeniliğin piyasa katılımcıları için fırsatları genişleteceği ve yabancı şirketler de dahil olmak üzere müşterilere hizmet verme konusunda esneklik sağlayacağı kaydedildi.

Rus hükümeti, bugün aralarında Türkiye'nin de bulunduğu "dost ve tarafsız" 30 ülkeden yatırımcılara Rusya'daki döviz piyasasında işlem yapma izni vermişti.

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