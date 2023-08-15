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Ekonomi

Moody's, Türk bankalarının görünümünü negatiften durağana çevirdi

Gökhan Kurtaran  | 15.08.2023 - Güncelleme : 15.08.2023
Moody's, Türk bankalarının görünümünü negatiften durağana çevirdi

Londra
Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Türk bankalarının görünümünü negatiften durağana çevirdi Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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