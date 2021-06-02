Euro
10.46
Dolar
8.59
BIST 100
1,429.61
Altın
1,899.74
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Moody's: Avrupa Merkez Bankası için politika zorlukları var

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's, Avro Bölgesi'nde eşit olmayan ekonomik toparlanma ve artan enflasyonun Avrupa Merkez Bankası (ECB) için politika zorlukları oluşturduğunu belirtti.

Gökhan Kurtaran   | 02.06.2021
Moody's: Avrupa Merkez Bankası için politika zorlukları var

London, City of

ECB'nin birkaç yıl boyunca yüksek seviyede gevşek para politikasını sürdürmeye devam etmesinin beklendiği aktarılan açıklamada, enflasyonda kısa vadeli artışın Avro Bölgesi'nin salgından hızla çıkabilmesi ile ilgili olduğu belirtildi.

Avro Bölgesi'nde eşit olmayan ekonomik toparlanma ve artan enflasyonun ECB için politika zorlukları oluşturduğu vurgulanan açıklamada, bölgede ekonomik toparlanmanın ufukta göründüğü ancak önümüzdeki dönemde Yunanistan, Portekiz ve İspanya'nın 2019'daki ekonomik aktivite seviyelerine ulaşmasının Almanya ve Fransa'ya göre daha uzun zaman sürebileceği bildirildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bilim insanları yeni koronavirüs türlerinin ortaya çıkabileceği bölgeleri ortaya koydu
İstanbul'daki işletmeler kademeli normalleşme kapsamında müşterileriyle iş yerlerinde yeniden buluştu
Sabiha Gökçen'de PCR testleri 1,5 saatte sonuçlanıyor
'Kaslarım haşlanmış gibi ağrım vardı'
Salgın sürecinde İstanbul'daki yurtlarda 17 bin kişi karantinaya alındı

Benzer haberler

Moody's: Avrupa Merkez Bankası için politika zorlukları var

Moody's: Avrupa Merkez Bankası için politika zorlukları var

Avusturya liginin Türk golcüsü Metehan Altunbaş'ın idolü Burak Yılmaz

İngiltere'de Kovid-19 salgınının başından bu yana ilk kez günlük ölüm görülmedi

Avrupalı eski siyasetçiler UCM'nin Filistin’deki suçları soruşturmasını engelleme çabalarını kınadı

Avrupalı eski siyasetçiler UCM'nin Filistin’deki suçları soruşturmasını engelleme çabalarını kınadı
İngiltere Başbakanı Johnson gizli törenle evlendi

İngiltere Başbakanı Johnson gizli törenle evlendi
İngiltere'de Kovid-19 vakaları artıyor

İngiltere'de Kovid-19 vakaları artıyor