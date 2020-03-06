Euro
6.89
Dolar
6.08
BIST 100
109,600.50
Altın
1,685.03
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi, Koronavirüs

Moody’s’ten 2020 büyüme tahminlerine 'koronavirüs' revizyonu

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, yeni tip koronavirüsün yayılmasının bu yılın ikinci çeyreğinde birçok ekonomiyi olumsuz etkilemesinin beklendiğini belirterek, önde gelen ekonomilerin 2020 büyüme tahminlerini düşürdü.

Gökhan Kurtaran   | 06.03.2020
Moody’s’ten 2020 büyüme tahminlerine 'koronavirüs' revizyonu

Londra

Moody’s'ten yapılan açıklamada, bu yılın ikinci çeyreğinde birçok ekonominin koronavirüs salgınından olumsuz yönde etkilenmesinin beklendiği, ekonomik aktivitenin normale dönüşünün ise virüsün yayılmasının ne zaman durdurulabileceğine bağlı olduğu kaydedildi.

Açıklamada, son dönemde otoritelerden yapılan açıklamaların ışığında merkez bankalarının ve uluslararası kurumların politika adımlarının güçlü olmasının öngörüldüğüne işaret edildi.

Moody’s’in açıklamasında ayrıca önde gelen ekonomilere ilişkin 16 Şubat'ta yapılan tahminlerin düşürüldüğü aktarıldı.

Gelişmiş ekonomilerin bu yıl için büyüme tahmininin yüzde 1,3’ten 1’e, ABD’nin büyüme tahmininin yüzde 1,7’den 1,5’e, Avro Bölgesinin büyüme tahmininin ise yüzde 1,2’den 0,7’ye düşürüldüğü kaydedilen açıklamada, Japonya’nın yüzde 0,3’ten yüzde 0’a, Almanya’nın yüzde 1’den yüzde 0,3’e, İngiltere’nin yüzde 1’den yüzde 0,9’a, Fransa’nın yüzde 1,3’ten yüzde 1,1’e ve İtalya’nın büyüme tahminin yüzde 0,5’ten eksi 0,5’e düşürüldüğü belirtildi.

Açıklamada, bu yıl Avustralya için ekonomik büyüme öngörüsünün ise yüzde 1,8’den yüzde 1,6’ya, Güney Kore için yüzde 1,9’dan yüzde 1,4’e indirildiği bildirildi.

Kredi derecelendirme kuruluşunun açıklamasında ayrıca, gelişmekte olan ekonomilerin 2020 yılına ilişkin büyüme beklentisinin de yüzde 4,2’den yüzde 3,8’e indirildiği vurgulandı.

Açıklamada, 2020 yılı için Çin’in büyüme tahmininin yüzde 5,2’den yüzde 4,8’e, Hindistan’ın yüzde 5,4’ten 5,3’e, Brezilya’nın yüzde 2’den yüzde 1,8’e, Rusya’nın yüzde 1,5’ten yüzde 1,3’e, Meksika’nın yüzde 1’den yüzde 0,9’a, Güney Afrika’nın yüzde 0,7’den yüzde 0,4’e, Türkiye’nin ise yüzde 3’ten yüzde 2,5’e çekildiği kaydedildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İran 11. dönem meclis seçimleri: Meşru ama makbul değil
Haşdi Şabi'de 'halef' belirsizliği
Avrupa sığınmacılar gelmesin diye 'değerlerini' Yunanistan'da askıya aldı
Salgın hastalıklar Nijerya'nın gerçeği
Salgın Çin'de hız kesti, yüzleşme sırası dünyada

Benzer haberler

Moody’s’ten 2020 büyüme tahminlerine 'koronavirüs' revizyonu

Moody’s’ten 2020 büyüme tahminlerine 'koronavirüs' revizyonu

S&P: Koronavirüs Asya- Pasifik piyasalarından 211 milyar dolar silebilir

İngiliz hava yolu şirketi iflas etti

Avro Bölgesi'nden yeni tip koronavirüs etkisine karşı 'hazırız' mesajı

Avro Bölgesi'nden yeni tip koronavirüs etkisine karşı 'hazırız' mesajı

İngiliz hükümetinden koronavirüs eylem planı

İngiliz hükümetinden koronavirüs eylem planı

İngiltere Merkez Bankası Başkanı Carney'den koronavirüs açıklaması

İngiltere Merkez Bankası Başkanı Carney'den koronavirüs açıklaması