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Ekonomi

Moody’s: Hava yolu şirketlerinin faaliyet zararları 2022 yılına kadar devam edebilir

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody’s, hava yolu şirketlerinin faaliyet zararlarının 2022 yılına kadar devam edebileceğini bildirdi.

Gökhan Kurtaran   | 18.11.2020
Moody’s: Hava yolu şirketlerinin faaliyet zararları 2022 yılına kadar devam edebilir

Londra

Kredi derecelendirme kuruluşundan yapılan açıklamada, hava yolu sektöründe tüketici talebinde bir miktar artış olmasına rağmen, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgının tüketici talebini önümüzdeki dönemde halen etkileme riskinin mevcut olduğu kaydedildi.

Açıklamada hava yolu şirketlerinin 2022 yılına kadar operasyon zararları yazmaya devam edebileceği belirtildi.

Moody’s açıklamasında, hava yolu şirketlerinin salgın nedeniyle görünümünün “negatif” olduğu belirtilirken, 2021 yılında aşı çalışmalarının onaylanmasının, aşılamanın sonuncunda kitlesel bağışıklığın oluşmasının, havacılık sektöründe tüketim talebini sert bir şekilde artırabilecek hızda olmayabileceği belirtildi.

Açıklamada, Moody’s tarafından değerlendirilen 23 hava yolunun borçlarının 2020 yılında 80 milyar dolar artarak toplam 223 milyar dolara ulaştığı, 2021 yılının ilk yarısında bunun toplam 230 milyar dolara ulaşmasının beklendiği kaydedildi.

Moody’s açıklamasında ayrıca hava yolu şirketlerinin toplam gelirlerinin bu yıl yaklaşık yüzde 70 seviyesinde azaldığı belirtildi.

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