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Ekonomi

Moda ve alışveriş meraklıları için Başkent Festival kapılarını açtı

Yeni yıla özel ürünlerle ve 120 markanın katılımıyla moda ve alışveriş meraklıları için düzenlenen Başkent Festival, ziyaretçilerle buluştu.

Mustafa Çalkaya   | 12.01.2022
Moda ve alışveriş meraklıları için Başkent Festival kapılarını açtı

Ankara

Altınpark Fuar Alanı'ndaki festivalde, yüzde 70'e varan indirimlerle kadınlara yönelik ürünler yer alıyor.

Başkent Festival'in Kurucusu Türkan Erarslankılıç, markaların festivale, kadınlara yönelik ayakkabı, çanta, çeyiz ürünleri, kıyafet ve çocuk giysileri ürünleriyle katıldığını söyledi.

Erarslankılıç, markaların, internetteki fiyatlarının üzerinden indirim yaparak ürünlerini sunduklarına işaret ederek, "Markalar buraya en çok beğenilen ürünlerini getirdiler. 1000 liraya 8-10 parça ürün alabilirler." ifadelerini kullandı.

Kadınların yoğun ilgi gösterdiği festivale gelen bir müşteri, ürünlerin piyasadan daha ucuz olduğunu, tekrar geleceğini ifade etti.

Festival, 16 Ocak Pazar gününe kadar devam edecek.

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