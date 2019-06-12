Mobilyada kredi kartı taksitlendirme süresi on sekiz aya çıkarıldı
BDDK, mobilya alımlarında kredi kartı taksitlendirme süresini on iki aydan on sekiz aya çıkardı.
İstanbul
Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), mobilya alımlarında kredi kartı taksitlendirme süresini on iki aydan on sekiz aya çıkardı.
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