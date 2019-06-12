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Ekonomi

Mobilyada kredi kartı taksitlendirme süresi on sekiz aya çıkarıldı

BDDK, mobilya alımlarında kredi kartı taksitlendirme süresini on iki aydan on sekiz aya çıkardı.

Musab Turan   | 12.06.2019
Mobilyada kredi kartı taksitlendirme süresi on sekiz aya çıkarıldı

İstanbul

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), mobilya alımlarında kredi kartı taksitlendirme süresini on iki aydan on sekiz aya çıkardı.

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