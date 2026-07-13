Türkiye Ağaç İşleri Esnaf ve Sanatkarları Federasyonu (TAİF) Genel Başkanı Hüseyin Taklacı, "Savunma sanayisinde kullanılacak mühimmat sandığı gibi ahşaba dayanan birçok ürünün tedarikinde, sektörümüz önemli bir rol üstlenecek." dedi.

Mobilya sektörü NATO Zirvesi ile yeni ihracat rotalarına odaklandı Türkiye Ağaç İşleri Esnaf ve Sanatkarları Federasyonu (TAİF) Genel Başkanı Hüseyin Taklacı, "Savunma sanayisinde kullanılacak mühimmat sandığı gibi ahşaba dayanan birçok ürünün tedarikinde, sektörümüz önemli bir rol üstlenecek." dedi.

Taklacı, AA muhabirine, başkentte düzenlenen NATO Zirvesi'nin 70 trilyon dolarlık ekonomik büyüklüğe sahip 40 ülkeyi bir araya getirdiğini ve bunun Türkiye ekonomisi için büyük bir fırsat olduğunu söyledi.

Zirvenin, mobilya sektörünün küresel hamleleri ve ihracat odaklı büyüme hedefleri açısından da stratejik bir platform sunduğuna işaret eden Taklacı, mobilya ihracatındaki döviz girdisinin, cari açığın kapatılması ve istihdamın korunması noktasında kritik önem taşıdığını vurguladı.

"2030 yılı hedefimiz 12 milyar dolar ihracat"

Taklacı, Türk mobilyasının 200'ü aşkın ülkeye ulaştığını dikkati çekerek, şu ifadeleri kullandı:

"Geçen yılı 8 milyar dolardan fazla ihracatla kapatan sektörümüz, 2025 yılında mobilya, kağıt ve orman ürünleri grubunda 8,4 milyar dolar seviyesine ulaştı. Bu başarıyla, dünya mobilya ihracatçıları sıralamasında 7. sıradaki yerimizi sağlamlaştırdık. Sadece net mobilya ihracatımız, 4,6 milyar dolar olarak gerçekleşti. Mobilya sektörü, küresel ekonomik dalgalanmalara rağmen Türkiye'nin lokomotif sektörlerinden biri olmaya devam ediyor. Bu doğrultuda, 2030 yılında 12 milyar dolarlık mobilya ihracatı hedefimiz var."

Savunma sanayisi ve NATO ülkeleriyle işbirliği

Taklacı, NATO üyesi ülkelerin neredeyse tamamına ihracat yaptıklarının altını çizerek, "Zirve sonrası gelişecek savunma sanayisi işbirliklerinden, bizler de faydalanacağız. Savunma sanayisinde kullanılacak mühimmat sandığı gibi ahşaba dayanan birçok ürünün tedarikinde, sektörümüz önemli bir rol üstlenecek. İhracat değeri yüksek olan sektörümüz, bu tür stratejik alanlarda katma değerli ve tasarımlı ürünlere ağırlık vermektedir. Yeterli üretim kapasitemiz, teknoloji gücümüz ve ham maddemiz var. Sektörümüz 10 yıl içinde Çin'den sonra dünyanın en büyük mobilya ve ağaç ürünleri ihracatçısı olabilir. Bunun için çalışıyoruz, hazırlıklarımızı bu perspektifte yapıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Kalkınma Planı (2024-2028) kapsamında yeşil dönüşüm ve sürdürülebilirlik hedeflerine odaklandıklarını anlatan Taklacı, çevre dostu üretim ve e-ticaret altyapısını güçlendireceklerini vurguladı.

Taklacı, bu yıl artırılmış gerçeklik destekli satış yöntemleriyle, e-ticaretin payını yüzde 25'e çıkarmayı amaçladıklarını belirterek, "Yüksek tasarım stratejimizle, Avrupa pazarındaki payımızı artıracağız. Ayrıca, zirve sonrası gerçekleşecek anlaşmalar ihracatımızı NATO üyesi ülkelere doğru artıracak." diye konuştu.