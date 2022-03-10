Dolar
14.83
Euro
16.39
Altın
1,994.98
ETH/USDT
2,597.10
BTC/USDT
39,124.00
BIST 100
2,042.01
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Antalya’da düzenlenen "8. İstanbul Arabuluculuk Konferansı" devam ediyor Fransa'nın Avrupa Birliği dönem başkanlığı kapsamında, Paris’te gayri resmi AB Liderler Zirvesi başlıyor
logo
Ekonomi

Mısır, 5 gıda ürününün ihracatını geçici olarak durdurma kararı aldı

Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle bazı gıda ürünlerinde yaşanan gıda artışlarının önüne geçmek için buğday, un, makarna, mercimek ve fasulyenin ihracatı 3 aylığına durduruldu.

Ferdi Bayat   | 10.03.2022
Mısır, 5 gıda ürününün ihracatını geçici olarak durdurma kararı aldı

Kahire

Mısır, Rusya’nın Ukrayna’ya savaş açmasının ardından ülkede bazı gıda ürünlerinde meydana gelen fiyat artışının önüne geçmek için aralarında buğday, mercimek ve fasulyenin de bulunduğu beş gıda ürününün ihracatını geçici olarak durdurdu.

Mısır yerel medyasının Ticaret Bakanlığı'na dayandırdığı haberlerde, ülkede buğday, un, makarna, mercimek ve fasulye ihracatının 3 ay boyunca geçici olarak durdurulduğu belirtildi.

Haberde, söz konusu kararın 11 Mart’tan itibaren yürürlüğe gireceği bilgisine yer verildi.

Mısır Ticaret Odaları Federasyonu Tarım Ürünleri Daire Başkanı Ahmed İdris’in de kararı memnuniyetle karşıladığı ifade edilen haberde, bu kararın, ülkedeki gıda ürünleri fiyatlarına olumlu yönde yansımasının beklendiği kaydedildi.

Öte yandan Mısır Ticaret Bakanı Nevin Cami, dün basına yaptığı açıklamada, ülkede ihracat oranında 2022’nin Şubat ve Mart aylarında yüzde 15’lik bir artış olduğunu ve jeopolitik gerilimlerin 2022'de Mısır'ın ihracat hacmini etkileyebileceğini aktarmıştı.

Söz konusu etkinin Mısır için olumlu olabileceğini söyleyen Cami, ülkesinin gıda ürünlerinde yeterli stoku olduğu için henüz Rusya-Ukrayna savaşından etkilenmediğini ifade etmişti.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 964 bine yaklaştı
'Değişen Hayat: Pandemi ve Türkiye 2020-2022' araştırmasının sonuçları açıklandı
Türkiye'nin Kovid-19 salgınıyla mücadelesinin 2 yılı
Almanya'da Kovid-19 salgınında günlük vaka sayısı en yüksek seviyeye ulaştı
UAEA: Ukrayna'daki iki nükleer santralden uzaktan veri akışı kesildi

Benzer haberler

Mısır'da iklim değişikliğinin doğal felaketlere yol açmasından endişe ediliyor

Mısır'da iklim değişikliğinin doğal felaketlere yol açmasından endişe ediliyor

Mısır, 5 gıda ürününün ihracatını geçici olarak durdurma kararı aldı

Yem sanayicileri, Türkiye'nin yem ve hububat arzında sorun görmüyor

Rusya-Ukrayna savaşı dünyanın en büyük buğday ithalatçısı Mısır'ı vurdu

Rusya-Ukrayna savaşı dünyanın en büyük buğday ithalatçısı Mısır'ı vurdu
OİB salgın döneminde ilk yüz yüze sektörel ticaret heyetini Mısır'a düzenledi

OİB salgın döneminde ilk yüz yüze sektörel ticaret heyetini Mısır'a düzenledi
Suriye krizi Washington'da masaya yatırıldı

Suriye krizi Washington'da masaya yatırıldı