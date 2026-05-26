Milli Piyango'dan yasa dışı bahisle mücadelede iki yılda 442 bini aşkın site için suç duyurusu Milli Piyango İdaresi (MPİ) Genel Müdürlüğü, yasa dışı bahis ve sanal kumarla mücadele kapsamında geçen yıl 84 bin 585 internet sitesinin kapatılması için bildirimde bulundu.

AA muhabirinin derlediği bilgilere göre, MPİ, yasa dışı bahis ve sanal kumarla mücadelesini kesintisiz sürdürüyor.

Sanal ortamda kumar ve yasa dışı bahis oynatan internet siteleri ile bunlara yönelik reklam ve yönlendirme yapan sitelere, MPİ tarafından ilgili kanun uyarınca erişim engeli getirilebiliyor.

Bu kapsamda, 2022 yılında 24 bin 815, 2023'te 168 bin 30 ve 2024 yılında da 232 bin 899 internet sitesi Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumuna (BTK) bildirildi.

Kapatılması için BTK'ye bildirilen site sayısı geçen yıl da 84 bin 585 olarak kayıtlara geçti. Ayrıca, 2025'te sanal kumar ve bahse yönelik reklam ve yönlendirme yapan 11 bin 236 site de bu kapsamda kapatıldı.

Bu dönemde erişim engeli getirilen internet sitelerinin yüzde 51'inin ABD, yüzde 7'şerinin Ermenistan ve Man Adası, yüzde 5'inin Kolombiya menşeli olduğu tespit edildi.

İdare, 2006-2025 döneminde de 556 bin 818 site için tespit yaptı ve bunlardan 533 bin 261'inin erişime engellenmesini sağladı. Söz konusu dönemde belirlenen internet sitelerinin alan adı ve sunucu hizmeti aldıkları kaynak ülkelerin de ABD, Ermenistan ve bazı ada ülkeleri olduğu belirlendi.

Sanal kumara yönlendirme yapan sayfalar da kapatıldı

Çalışmalar kapsamında, Mayıs 2025'ten itibaren sanal kumar ve yasa dışı bahis oynatan internet sitelerine oyun/içerik sağlayan küresel platformların internet siteleri ile bunların sunucu ve bağlantı adreslerine erişim engeli getirilmeye başlandı. Erişim engeli getirilen oyun ve içerik sağlayıcı sayısı 2025'te 14 bin 263 oldu.

Yurt dışından yayın yapan 517 sanal kumar ve yasa dışı bahis sitesi ile bunlara oyun/içerik tedarik eden 109 oyun platformu, ilgili ülkeler ve yetkili uluslararası kuruluşlar nezdinde gerekli girişimlerde bulunulması için Dışişleri Bakanlığı ve Mali Suçları Araştırma Kuruluna bildirildi.

Uygulama mağazaları üzerinde indirilebilen sanal kumar ve yasa dışı bahis içerikli mobil uygulamalarla ilgili olarak da 2025 yılında çalışma başlatıldı. Bu kapsamda tespit edilen 26 uygulama BTK'ye iletildi.

Film ve dizi izleme siteleri de tespit edildi

Geçen yıl sanal kumar ve yasa dışı bahis sitelerine yönelik reklam ve yönlendirme yapan film ve dizi izleme siteleri ile diğer bazı sitelere yönelik erişim engeli getirilmesi kararı da alındı. Bu kapsamda erişim engeli getirilen film ve dizi izleme sitesi sayısı 1902 olarak kayıtlara geçti.

Sanal kumar ve yasa dışı bahis reklamları için kullanılan sosyal medya hesaplarına erişim engeli getirilmesi için Milli Piyango İdaresince 2025 yılından itibaren sulh ceza mahkemelerine başvurulmaya başlandı. Bu dönemde sanal kumar ve yasa dışı bahis sitelerine reklam ve yönlendirme yapan 3 bin 21 sosyal medya hesabı için yetkili sulh ceza mahkemelerine başvurularak 2 bin 105 hesaba erişim engeli getirilmesi sağlandı.

Diğer yandan 2025 yılında sanal kumar ve yasa dışı bahis sitelerine yönelik reklam ve yönlendirme yapan 261 sosyal medya hesabı, Ticaret Bakanlığı bünyesindeki Reklam Kuruluna bildirilerek bunlara erişim engellendi. Ayrıca, sanal kumar ve yasa dışı bahis reklamlarıyla ilgili olarak internet tarayıcıları, arama motorları ve sosyal medya platformları hakkında gerekli müeyyidelerin uygulanması ve ilave tedbir alınması talep edildi.

Suç duyurusunda bulunuluyor

Milli Piyango İdaresince sanal kumar ve yasa dışı bahis oynatan internet siteleri ile bunlara yönelik reklam ve yönlendirme yapan internet siteleri, sosyal medya hesapları, mobil uygulamalar ve yasa dışı para transferlerine aracılık yapan gerçek ve tüzel kişiler hakkında suç duyurusunda da bulunuluyor.

Sanal kumar ve yasa dışı bahis siteleri hakkında suç duyurusu yapılmasına ilk defa 2024 yılında başlandı. Söz konusu yılda, 2016-2023 döneminde yayın yapan 168 bin 30 ve 2024 yılında yayına başlayan 207 bin 337 internet sitesi olmak üzere 375 bin 367 internet sitesi için suç duyurusunda bulunuldu. Suç duyurusunda bulunulan site sayısı geçen yıl da 67 bin 354 oldu. Böylece, iki yılda 442 bin 721 internet sitesi için suç duyurusunda bulunulurken, bunlara ilişkin soruşturma ve kovuşturma süreçleri takip ediliyor.

Sosyal medya hesapları ve ödeme kuruluşları da takipte

Sanal kumar-yasa dışı bahis sitelerine reklam ve yönlendirme yapan, erişimin engellenmesi için sulh ceza mahkemelerine başvurulan 3 bin 21 sosyal medya hesabı için de geçen yıl Cumhuriyet başsavcılıklarına suç duyurusu başvurusu yapıldı.

Söz konusu yılda sanal kumar ve yasa dışı bahis sitelerine yapılan para transferleriyle ilgili olarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının denetim raporlarına istinaden ilgili kanuna tabi 11 ödeme ve elektronik para kuruluşu, bu kuruluşların ortakları, sorumlu yönetici ve personeli ile bu kuruluşlar nezdindeki hesapları üzerinden yasa dışı para transferi yapan kişiler hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Bu sitelere yönelik reklam ve yönlendirme içerikli toplu mesaj gönderimi için kullanıldığı tespit edilen 850'li hatlar BTK'ye bildirildi. Bu numaralarla ilgili olarak sorumlu kuruluş ve kişiler hakkında suç duyurusu da yapıldı.