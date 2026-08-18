Sınır kapıları, limanlar ve gümrük sahalarında kullanılabilen kamyona entegre mobil X-ray araç ve konteyner tarama sistemi Çekya'ya ihraç edecek.

Milli araç ve konteyner tarama sisteminin yeni durağı Çekya oldu Sınır kapıları, limanlar ve gümrük sahalarında kullanılabilen kamyona entegre mobil X-ray araç ve konteyner tarama sistemi Çekya'ya ihraç edecek.

Savunma sanayisine ve güvenlik sektörüne yönelik ileri görüntüleme sistemleri ve teknoloji çözümleri geliştiren MS SPEKTRAL, Çekya'da açılan ihaleyi kazandı.

Şirket, ihale kapsamında, Türkiye'de geliştirilen kamyona entegre mobil X-ray araç ve konteyner tarama sistemi NOMAD-X TH'yi Çekya'da kullanıma sunacak. Bu, MS SPEKTRAL'in Litvanya Gümrük İdaresi için ürettiği iki yarı sabit tarama sisteminin ardından Avrupa'daki yeni ihracatı olacak.

Uluslararası güvenlik sistemi ihalelerinde teknik yeterlilik, operasyonel güvenilirlik, bakım ve servis altyapısı ile uzun vadeli sistem desteği birlikte değerlendiriliyor. Türkiye'de geliştirilen ve halihazırda sahada kullanılan bir sistemin bu süreçlerden geçerek bir Avrupa ülkesi tarafından tercih edilmesi, ülkenin kritik sınır güvenliği teknolojilerinde ithalatçı konumundan üretici ve ihracatçı konumuna geçişinin somut örneklerinden birini oluşturuyor.

İki görüntüleme teknolojisini birleştiriyor

Çekya'ya ihraç edilecek NOMAD-X TH, sabit bir kontrol noktasına bağlı kalmadan farklı operasyon bölgelerine intikal edebilen mobil bir tarama sistemi olarak geliştirildi. Sınır kapıları, limanlar ve gümrük sahalarında kullanılabiliyor.

Sistem, tır ve konteynerlerin yükleri boşaltılmadan taranmasına imkan tanıyarak denetim süresini kısaltıyor ve yoğun ticaret noktalarındaki operasyonel verimliliği artırıyor.

Transmisyon ve backscatter görüntüleme teknolojilerinin aynı platformda birleştirilmesi, kaçakçılıkta kullanılan farklı gizleme yöntemlerinin tek bir inceleme sürecinde değerlendirilmesini sağlıyor. Transmisyon teknolojisi yoğun yüklerin arkasında kalan bölgeleri incelerken, backscatter teknolojisi organik ve düşük yoğunluklu materyaller ile araç tabanında, kasasında veya farklı noktalarında oluşturulan gizli hacimlerin tespitinde ek görüntüleme kabiliyeti sunuyor.

Yapay zeka destekli görüntü işleme altyapısı ise operatörün görüntü üzerindeki olağan dışı bölgeleri daha hızlı fark etmesine ve şüpheli alanlara odaklanmasına yardımcı oluyor.

MİLTAR II ile başlayan saha tecrübesi ihracata zemin hazırladı

MS SPEKTRAL'in bu alandaki teknoloji birikimi, Ticaret Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı işbirliğinde yürütülen MİLTAR II Projesi kapsamında oluştu.

Proje kapsamında geliştirilen X-ray araç, tır ve konteyner tarama sistemleri Türkiye'nin farklı sınır kapıları, limanları ve gümrük noktalarında aktif olarak kullanılıyor. Sistemler, ticari yüklerin arasına gizlenen şüpheli materyallerin ve araçlarda oluşturulan gizli bölmelerin tespitine imkan tanıyor, güvenlik personelinin yoğun trafikte hangi araçları ayrıntılı fiziki kontrole yönlendireceğine daha hızlı karar vermesini sağlıyor.

Bu yapı, bir yandan kaçakçılıkla mücadeleyi güçlendirirken diğer yandan yasal ticaret yapan araçların gereksiz yere bekletilmesinin önüne geçiyor.

Türkiye'nin farklı iklim ve saha koşullarında elde edilen operasyonel tecrübe, sistemlerin uluslararası kullanıcı ihtiyaçlarına göre geliştirilmesinde belirleyici oldu. Yoğun araç trafiğinde kesintisiz çalışma, farklı iklim şartlarına dayanıklılık ve operatörün şüpheli bölgeyi kısa sürede değerlendirebilmesi gibi gereksinimler doğrultusunda olgunlaştırılan sistemler, zaman içinde Avrupa pazarına girdi.

Litvanya ile başlayan Avrupa yolculuğu devam ediyor

Şirketin Avrupa'daki ilk X-ray projesi, Litvanya Gümrük İdaresi için geliştirilen iki adet yarı sabit tır ve konteyner tarama sistemi oldu. Sistemlerin fabrika kabul süreci, Litvanya Gümrük İdaresi heyeti ile Litvanya'nın Ankara Büyükelçisinin katılımıyla Türkiye'de gerçekleştirildi.

MS SPEKTRAL'in savunma sanayisi için geliştirdiği elektro-optik sistemlerle başlayan çalışmaları, İHA kameraları, uzun menzilli elektro-optik sistemler, özel görev kameraları ile hasar tespit ve görüntüleme sistemleri gibi projelerle sürdü. Bu mühendislik altyapısı, şirketin güvenlik teknolojileri alanındaki ürün ailesinin temelini oluşturdu.

Şirket mobil, yarı sabit, portal ve backscatter tabanlı sistemlerden oluşan bir ürün ailesiyle farklı kullanım senaryolarına yönelik çözümler sunuyor. Gelecek dönemde Avrupa başta olmak üzere sınır ve liman güvenliği ihtiyacının arttığı ülkelerde büyümeyi hedefliyor.