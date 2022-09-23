Meyve suyu ihracatının bu yıl 450 milyon doları aşması bekleniyor
Meyve Suyu Endüstrisi Derneği (MEYED) Yönetim Kurulu Başkanı Ozan Diren, bu yıl meyve suyu ihracatının 450 milyon doları aşmasını beklediklerini bildirdi.
İstanbul
MEYED'den yapılan açıklamaya göre, dernek tarafından düzenlenen ve sektörün en önemli yıllık buluşması olan Uluslararası Juiceful İstanbul Summit, Renaissance Polat İstanbul Hotel'de gerçekleştirildi.
Açıklamada, etkinliğin açılışında yaptığı konuşmaya yer verilen Ozan Diren, Türkiye'nin bu yıl meyve suyunda 450 milyon doları aşan ihracat yapacağını öngördüklerini belirterek, sevindirici bir artış yaşandığını anlattı.
Meyve suyu ihracatının her yıl düzenli olarak yüzde 20-25 arttığını kaydeden Diren, şu bilgileri verdi:
"Daha da önemlisi yerli girdilerle üretim ve ihracat yapan endüstrimiz, net ihracatta çok ileri bir düzeydedir. 500 milyon dolar seviyesini zorlar hale gelen ihracatımız, istikrarlı bir şekilde yüzde 95'ler seviyesinde dış ticaret fazlası vermektedir. Böylesine yüksek bir ekonomik değer üreten endüstrimiz, Türkiye'de 1 milyon çiftçiden alım yaparak tarıma ve kalkınmaya da önemli yararlar sağlamaktadır. İnsan beslenmesi açısından yararları tüm dünyada kabul gören meyve suyu, bahçeden bardağa uzanan değer zinciri içerisinde karbon negatif bir yapı arz eden nadir endüstrilerdendir ve çevreye de yarar sağlar."
100 bin kişiye yaklaşan doğrudan istihdam
MEYED Yönetim Kurulu Diren, meyve suyu endüstrisinin yıllık bazda toplam 5 milyon dolara varan AR-GE yatırımı yaptığını ve yaklaşık 100 bin kişiye doğrudan istihdam sağladığını kaydederek, şu bilgileri verdi:
"Meyve suyunda küresel pazar yaklaşık 17 milyar dolar düzeyinde. Türkiye, küresel meyve suyu ihracatında 12. sırada. Ülkemiz adına daha da fazlasını hedefliyoruz. Endüstrimiz, rekabetçi yapısının yanı sıra teknik bilgi, mühendislik, AR-GE, teknoloji ve makine gibi alanlarda da dünyada saygın bir yerdedir.
Ülkemizin sürdürülebilir bir doğal zenginliği olan meyve çeşitliliğimiz, rekabet gücümüzü daha da ileriye taşımaktadır. 1 milyar dolar ihracat hedefi koyduk. Doğru tarım politikaları ve sanayi dinamikleri sağlandığı takdirde endüstrimizin 1 milyar dolar ihracat hedefini yakın gelecekte gerçekleştireceğine inanıyoruz."
Diren, daha uzun vadeli hedeflerinin; "Türkiye'nin küresel pazardan aldığı payı yüzde 10'lar seviyesine taşımak" olduğunu bildirdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.