Dolar
34.35
Euro
37.49
Altın
2,743.39
ETH/USDT
2,478.00
BTC/USDT
70,190.00
BIST 100
8,652.72
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
ABD'de 2024 yılı başkanlık ve kongre seçimleri için halk sandık başına gidiyor. Beyaz Saray'ın önünden yayındayız.
logo
Ekonomi

Mevsim etkilerinden arındırılmış özel kapsamlı TÜFE ekimde aylık yüzde 2,51 arttı

Mevsim etkilerinden arındırılmış özel kapsamlı Tüketici Fiyatları Endeksi (TÜFE) ekimde bir önceki aya göre yüzde 2,51 artış gösterdi.

Cüneyt Kemal Özkök  | 05.11.2024 - Güncelleme : 05.11.2024
Mevsim etkilerinden arındırılmış özel kapsamlı TÜFE ekimde aylık yüzde 2,51 arttı

Ankara

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mevsim etkilerinden arındırılmış özel kapsamlı (TÜFE) göstergeleri yayımladı.

Buna göre, göstergelerin alt başlıklarından genel TÜFE ekimde aylık yüzde 2,51 arttı.

Bu dönemde işlenmemiş gıda ürünleri, enerji, alkollü içkiler ve tütün ile altın hariç TÜFE yüzde 2,39, enerji, gıda ve alkolsüz içecekler, alkollü içkiler ile tütün ürünleri ve altın hariç TÜFE yüzde 2,43 artış kaydetti.

Endeks, enerjide yüzde 1,35, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 3,7, enerji ve gıda dışı mallarda yüzde 1,18 ve hizmette yüzde 3,43 arttı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İşçiler ile belediyenin anlaştığı Kartal'da ara sokaklarda çöpler halen toplanmadı
Tekirdağ'da deniz ulaşımına poyraz engeli
Antalya'da misafir edilen Ukraynalı çocuklar ülkelerine uğurlanıyor
Amasya ve Karabük'ün yüksek kesimlerine kar yağdı
Diyarbakır annelerinin evlat nöbetine iki aile daha katıldı

Benzer haberler

Mevsim etkilerinden arındırılmış özel kapsamlı TÜFE ekimde aylık yüzde 2,51 arttı

Mevsim etkilerinden arındırılmış özel kapsamlı TÜFE ekimde aylık yüzde 2,51 arttı

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, ekim ayı enflasyon verilerini değerlendirdi

Ekimde fiyatı en fazla artan ürün "taze sebze", en çok düşen "evcil hayvan ürünleri" oldu

Ticaret Bakanlığı ekim ayı veri bültenini yayımladı

Ticaret Bakanlığı ekim ayı veri bültenini yayımladı
Ticaret Bakanı Bolat: Cumhuriyet tarihimizin en yüksek ekim ayı ihracat rekorunu kırdık

Ticaret Bakanı Bolat: Cumhuriyet tarihimizin en yüksek ekim ayı ihracat rekorunu kırdık
ABD'de istihdam ekimde beklentilerin altında kaldı

ABD'de istihdam ekimde beklentilerin altında kaldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet