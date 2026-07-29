Metgün Enerji yeni yatırımlarla kurulu gücünü 1000 megavata çıkarmayı hedefliyor

Enerji sektöründe 2018 yılından bu yana faaliyet gösteren şirket, Ankara, Konya, Artvin, Burdur, Kahramanmaraş ve Kırklareli gibi farklı coğrafi bölgelerde yer alan tesisleriyle toplam 274,44 megavatlık kurulu güç kapasitesine ulaştı.

Rüzgar, güneş ve hidroelektrik santrallerinden oluşan üretim portföyüyle yeşil enerji yatırımlarına devam eden şirket, üretim tarafındaki çeşitliliği sayesinde mevsimsel dalgalanmaların risklerini minimize ederken, ürettiği elektriği ulusal şebekeye aktararak Türkiye'nin yerli enerji arz güvenliğine katkı sağlıyor.

Gelecek projeksiyonları kapsamında kapasite artışına odaklanan şirket, orta ve uzun vadeli hedefleri doğrultusunda 2030'a kadar toplam kurulu gücünü 1000 megavata çıkarmayı planlıyor.

Bu vizyon çerçevesinde yeni rüzgar ve güneş enerjisi santrali kurulumlarının yanı sıra yenilenebilir enerjinin sürekliliğini desteklemek amacıyla depolamalı enerji teknolojilerine ve hibrit projelere ağırlık verilmesi hedefleniyor. Üretilen enerjinin büyük bölümünün Yenilenebilir Enerji Kaynaklarını Destekleme Mekanizması (YEKDEM) güvencesiyle piyasaya sunulması ise şirketin nakit akışında ve gelir yapısında yüksek öngörülebilirlik sağlıyor.

"2,7 milyar liralık kaynak oluşturduk"

Metgün Enerji Genel Müdürü Uğur Işık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, rüzgar, güneş ve hidroelektrik santrallerinden oluşan çeşitlendirilmiş bir portföyle yenilenebilir enerji yatırımı yapan şirketlerinin, ürettiği enerjiyle Türkiye'nin arz güvenliğine katkı sağladığını dile getirdi.

Halka arz süreciyle 2,7 milyar liralık kaynak oluşturduklarını belirten Işık, bu kaynağın yüzde 80 ila 90'ını yeni yenilenebilir enerji yatırımlarında kullanacaklarını, yüzde 10 ila 20'lik kısmını da işletme sermayesi olarak değerlendireceklerini söyledi.

Enerji portföylerinin yenilenebilir enerji projelerindeki mevsimsel etkileri aşmak adına avantaj yarattığına dikkati çeken Işık, kurulu güçlerinin yüzde 70'inin YEKDEM kapsamında olduğunu ifade etti.

Işık, bu sayede üretmiş oldukları enerjinin yüzde 70'ini sabit fiyat alım garantisiyle sattıklarını ve bu durumun gelirlerinde büyük bir öngörülebilirlik sağladığını söyledi.

Yenilenebilir enerji santrallerinde işletme sermayesinin önemine işaret eden Işık, "Üretmiş olduğumuz enerji, yenilenebilir enerji kaynaklarından geldiğinden sistemde öncelikli olarak kullanılıyor. Dolayısıyla pazar derdi olmayan bir sektörde gelirimiz, giderimiz belli, nakit akışımız öngörülebilir oluyor. Bizim avantajımız da sektöre göre öngörülebilirliğimizi artırıyor." dedi.

Işık, şirketin gelecek hedeflerine ilişkin şunları kaydetti:

"Mevcut 274 megavatlık kurulu gücümüzü 2030'da 1000 megavata çıkarmak istiyoruz. Bunu rüzgar ve güneş başta olmak üzere yenilenebilir enerji yatırımlarıyla yapacağız. Halka arzdan gelecek kaynaklarda önceliğimiz rüzgar ve güneş olacak. Yurt içinde depolamalı santrallere de bakacağız. Yenilenebilir enerji kaynaklarının sürekliliğiyle alakalı kısıtları da depolamalı tesislerle çözmeyi amaçlıyoruz. 2030'da kapasitemizi kısmetse 4 katına çıkarıp 1000 megavata ulaştığımızda, ülkemizin arz güvenliği için çok faydalı bir adım da atmış olacağız."