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Ekonomi

Merkezi saklama kuruluşları Türkiye'nin bölgesel bir merkez olduğuna işaret etti

Uluslararası merkezi saklama kuruluşları, kıtaları birleştiren rolü ve yatırımcılara sağladığı fırsatlar açısından Türkiye'yi bölgesel bir merkez olarak görüyor.

Yunus Türk  | 04.10.2024 - Güncelleme : 04.10.2024
Merkezi saklama kuruluşları Türkiye'nin bölgesel bir merkez olduğuna işaret etti Fotoğraf: Beyza Cömert/AA

İstanbul

Anadolu Ajansı'nın Global İletişim Ortağı olduğu Avrasya Merkezi Saklama Kuruluşları Birliği (AECSD) & Afrika ve Ortadoğu Saklama Kuruluşları Birliği (AMEDA) İstanbul Zirvesi 2024, Merkezi Kayıt Kuruluşu'nun (MKK) ev sahipliğinde İstanbul Finans Merkezi'nde gerçekleştirildi.

Uluslararası Menkul Kıymet Hizmetleri Birliği (ISSA) İcra Kurulu Başkanı Colin Parry, zirvede AA muhabirine, bu tür etkinliklerin risk yönetimi standartları konusunda uluslararası toplumun neler olup bittiğini anlamasına imkan verdiğini ifade etti.

Parry, standartların belirlenmesinin insanların uluslararası normların ne olduğunu anlamalarına yardımcı olduğunu belirterek, "Bu da yatırımcı ülkelerden yatırım yapılan ülkelere nakit akışına yardımcı olur ve hem yatırım yapanlar için gelir yaratır hem de yatırım alan ülkeler kendi pazarları için sermayeye sahip olurlar. Bu sermaye dağılımının, dünya genelindeki tüm piyasalar arasında ortaklığın sağlanmasıyla mümkün olduğunu düşünüyoruz." dedi.

Dünya genelinde enflasyonun kontrol altına alınmasının söz konusu olduğunu ve faiz oranlarının bazı ülkelerde düşüşe geçtiğini belirten Parry, Türkiye'de faiz oranlarının herkesin istediğinden daha yüksek olduğunu belirtti.

Parry, Türkiye'nin saklamacı kuruluşları açısından bölgesel bir merkez olduğunu ifade ederek, AECSD & AMEDA İstanbul Zirvesi gibi etkinliklerin uluslararası yatırımcıları da beraberinde getirmesi açısından önemine dikkati çekti.

"Türkiye'yi pek çok yenilik nedeniyle sermaye piyasaları için bir merkez olarak görüyoruz"

Afrika ve Ortadoğu Saklama Kuruluşları Birliği (AMEDA) Başkanı Abdulla Jaffar Abdin de sermaye piyasalarının her ülkenin ulusal ekonomisinin bir parçası olduğuna işaret ederek, zirvede sermaye piyasasına ilişkin pek çok konunun ele alındığını kaydetti.

Türkiye'yi pek çok yenilik nedeniyle sermaye piyasaları için bir merkez olarak gördüklerini ifade eden Abdin, "Bugün bu etkinlikte yapay zeka, inovasyon ve yeniliklere odaklandığımız için Türkiye'nin çok proaktif olduğunu gördüm." dedi.

Abdin, Türkiye'de devlet tahvillerinin ve diğer tahvillerin çok aktif olduğunu belirterek, bunun genel olarak ekonomiyi, özel olarak sermaye piyasalarını olumlu etkileyeceğini dile getirdi.

Faiz oranını düşürmenin ya da azaltmanın özellikle gayrimenkuller açısından avantajları olduğunu belirten Abdin, bazı ülkelerin farklı sektörlerde daha fazla yatırım yapmak için bölgeye gerçekten önemli bir ilgi gösterdiğinin altını çizdi.

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