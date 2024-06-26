Merkez Bankasının toplam rezervleri 146 milyar 301 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı
İstanbul
Merkez Bankasının toplam rezervleri, 14 Haziran haftasında bir önceki haftaya göre 149 milyon dolar artarak 146 milyar 301 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.
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