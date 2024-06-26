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Ekonomi

Merkez Bankasının toplam rezervleri 146 milyar 301 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı

Murat Aslan  | 26.06.2024 - Güncelleme : 26.06.2024
Merkez Bankasının toplam rezervleri 146 milyar 301 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı

İstanbul

Merkez Bankasının toplam rezervleri, 14 Haziran haftasında bir önceki haftaya göre 149 milyon dolar artarak 146 milyar 301 milyon dolarla tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

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