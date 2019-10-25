Euro
6.41
Dolar
5.77
BIST 100
100,393.50
Altın
1,506.01
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Bağlantısızlar Hareketi Devlet ve Hükümet Başkanları 18. Zirvesi açılış töreni
logo
Ekonomi

Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından dolar/TL yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu dünkü toplantısında politika faizini 250 baz puan indirerek yüzde 14'e çekmesinin ardından dolar/TL,dünkü kapanışın yaklaşık yüzde 0,2 üzerinde 5,7770 seviyesinden alıcı buluyor.

Murat Birinci   | 25.10.2019
Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından dolar/TL yükseldi

Istanbul

Dün 5,73 - 5,78 aralığında işlem gören dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,5 artışla 5,7652'den tamamladı. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu dünkü toplantısında politika faizini 250 baz puan indirerek yüzde 14'e çekti. Analistler, piyasa beklentisinin 100 baz puan olduğunu, ancak swap piyasası işlemlerinin ise 300-350 baz puan dolaylarında indirimi fiyatladığını ifade etti.

Dolar/TL, bugüne yükselişle başlamasının ardından saat 09.40 itibarıyla dünkü kapanışın yaklaşık yüzde 0,2 üzerinde 5,7770 seviyesinden alıcı buluyor.

Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,2 değer kazancıyla 6,4215'ten, sterlin/TL yüzde 0,3 artışla 7,4250 seviyesinde işlem görüyor.

Avro/dolar paritesi yatay bir seyirle 1,1110 ve dolar endeksi yüzde 0,03 azalışla 97,66 seviyesinde bulunuyor.

Analistler, ABD ve Çin arasında yürütülen ticaret müzakereleri ile Brexit'e ilişkin gelişmelerin takip edileceğini belirterek, yurt içinde reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı, yurt dışında ise Almanya'da Ifo endeksleri ve ABD'de tüketici güven endeksinin izleneceğini kaydetti.

Teknik açıdan dolar/TL'de 5,7250'nin destek konumunda bulunduğunu ifade eden analistler, 5,80'in direnç olarak takip edileceğini dile getirdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Avrupa’nın Suriye'de iflas eden Türkiye politikası
Keşmir meselesinde arabuluculuk mümkün mü?
OPEC petrol piyasasında gücünü kaybediyor
Körfez’in Barış Pınarı tepkisi acziyetini perdeliyor
Avrupa Birliği’nin Suriye ve terör açmazı

Benzer haberler

Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından dolar/TL yükseldi

Merkez Bankası'nın faiz kararının ardından dolar/TL yükseldi

İş dünyası faiz indiriminden memnun

Merkez Bankası rezervleri 104 milyar 494 milyon dolara yükseldi

Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

Bankacılık sektörünün mevduatı arttı
Merkez Bankası politika faizini üç toplantıda 10 puan indirdi

Merkez Bankası politika faizini üç toplantıda 10 puan indirdi
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı