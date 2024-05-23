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Ekonomi

Merkez Bankasından TL mevduatını destekleyici adım

Murat Aslan  | 23.05.2024 - Güncelleme : 23.05.2024
Merkez Bankasından TL mevduatını destekleyici adım

İstanbul
Merkez Bankası, TL mevduatı destekleyici, KKM'de düşüşü hızlandırıcı ve döviz kredilerinde artışı sınırlayıcı adımlar attı

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