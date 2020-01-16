Euro
6.55
Dolar
5.87
BIST 100
122,315.60
Altın
1,555.60
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Merkez Bankasından faiz indirimi

Merkez Bankası bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 75 baz puan düşürerek yüzde 12'den yüzde 11,25'e çekti.

Belgin Yakışan Mutlu   | 16.01.2020
Merkez Bankasından faiz indirimi

Istanbul

Merkez Bankası bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 75 baz puan düşürerek yüzde 12'den yüzde 11,25'e çekti.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu açıklamasında, şu ifadeler kullanıldı:

"Enflasyon görünümünü etkileyen tüm unsurları dikkate alınarak, politika faizinde ölçülü bir indirim yapılmasına karar verilmiştir." 

"Enflasyon beklentilerindeki düzelme sürmektedir"

Merkez Bankası Para Politikası Kurulunun açıklamasında, "Enflasyon görünümündeki iyileşme ve enflasyon beklentilerindeki genele yayılan düzelme sürmektedir." ifadesi kullanıldı.

Para Politikası Kurulunun açıklamasında, "Enflasyondaki seyrin yıl sonu tahminiyle büyük ölçüde uyumlu olduğu değerlendirilmektedir." denildi.

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İran yol ayrımında
NATO’nun yeni tehdit algısı ve Çin
Libya’nın jeo-stratejik önemi ve Türkiye-Libya ilişkilerinin arka planı
Körfez diken üstünde
İrlanda'da seçime ekonominin damga vurması bekleniyor

Benzer haberler

Merkez Bankasından faiz indirimi

Merkez Bankasından faiz indirimi

Merkez Bankası brüt rezervleri geçen hafta 2,969 milyar dolar arttı