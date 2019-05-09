Eski görünüme dönün Görüşlerinizi paylaşın
Euro
6.99
Dolar
6.23
BIST 100
89,049.24
Altın
1,281.19
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Merkez Bankası zorunlu karşılık oranlarını değiştirdi

Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, "TL zorunlu karşılıkların döviz cinsinden tesis edilebilmesi imkânı azami oranının yüzde 40’tan yüzde 30’a indirilmesine karar verildi." denildi.

Murat Birinci   | 09.05.2019
Merkez Bankası zorunlu karşılık oranlarını değiştirdi

Istanbul

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan yapılan açıklamada, "TL zorunlu karşılıkların döviz cinsinden tesis edilebilmesi imkânı azami oranının yüzde 40’tan yüzde 30’a indirilmesine karar verildi."

Merkez Bankası açıklamasında şu ifadeler yer aldı:

"Yabancı para zorunlu karşılık oranlarının tüm vade dilimlerinde 100 baz puan artırılmasına karar verilmiştir."

"TL zorunlu karşılıkların döviz cinsinden tesis edilebilmesi imkânına ilişkin yapılan değişiklik sonucunda piyasaya 2,8 milyar ABD doları likidite verilmesi ve piyasadan 7,2 milyar TL tutarında likidite çekilmesi, yabancı para zorunlu karşılık oranlarında yapılan değişiklik sonucunda ise piyasadan 3 milyar ABD doları likidite çekilmesi beklenmektedir."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hindistan seçimlerinde sona doğru
Yüzyılın anlaşması ya da yüzyılın işgali
Doğu Akdeniz'de enerji denklemi
Türkiye-Suudi Arabistan ilişkileri ve medyanın rolü
Sri Lanka'daki terörist saldırılar ve 'Kuşak-Yol' projesi

Benzer haberler

Merkez Bankası haftalık repo ihalelerine ara verdi

Merkez Bankası haftalık repo ihalelerine ara verdi

Merkez Bankası altın swap işlemlerine başlayacak

İngiltere Merkez Bankası politika faiz oranını değiştirmedi

Fed faiz oranını değiştirmedi

Fed faiz oranını değiştirmedi
'Ekonomideki dengelenme eğilimi devam ediyor'

'Ekonomideki dengelenme eğilimi devam ediyor'
Merkez Bankası'nın enflasyon tahmini değişmedi

Merkez Bankası'nın enflasyon tahmini değişmedi