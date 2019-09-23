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Ekonomi

Merkez Bankası, TL zorunlu karşılıklara ödenen faizi indirecek

TCMB, Türk lirası (TL) zorunlu karşılıklara ödenen faizi yüzde 13'ten yüzde 8'e indirecek.

Murat Birinci   | 23.09.2019
Merkez Bankası, TL zorunlu karşılıklara ödenen faizi indirecek

İstanbul

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Türk lirası (TL) zorunlu karşılıklara ödenen faizi yüzde 13'ten yüzde 8'e indirecek.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, Merkez Bankası, TL cinsinden tesis edilen zorunlu karşılıklara uygulanacak faiz/nema oranını yüzde 13'ten yüzde 8'e düşürecek.

Yeni faiz oranı 4 Ekim'den itibaren geçerli olacak.

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