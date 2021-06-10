Euro
10.35
Dolar
8.48
BIST 100
1,456.57
Altın
1,890.95
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Merkez Bankası rezervleri 93 milyar 687 milyon dolar oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 4 Haziran itibarıyla 1 milyar 82 milyon dolar artarak 93 milyar 687 milyon dolara ulaştı.

Ergin Garip   | 10.06.2021
Merkez Bankası rezervleri 93 milyar 687 milyon dolar oldu

İstanbul

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 4 Haziran'da Merkez Bankası brüt döviz rezervleri 917 milyon dolar artışla 49 milyar 638 milyon dolara yükseldi. Brüt döviz rezervleri, 28 Mayıs'ta 48 milyar 721 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 165 milyon dolar artarak 43 milyar 884 milyon dolardan 44 milyar 49 milyon dolara çıktı.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 4 Haziran haftasında bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 82 milyon dolar artarak 92 milyar 605 milyon dolardan 93 milyar 687 milyon dolara yükseldi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dijital Kovid Sertifikası, Almanya'da 14 Haziran'da uygulamaya girecek
Dünya genelinde 2 milyar 260 milyon dozdan fazla Kovid-19 aşısı yapıldı
Kovid-19'la mücadelede ülke genelinde uygulanan aşı miktarı 32 milyon dozu geçti
Avrupa Parlamentosu'ndan Kovid-19 aşılarında fikri mülkiyetin kaldırılması çağrısı
AB ülkelerinde yetişkin nüfusun yarıdan fazlası aşılandı

Benzer haberler

Merkez Bankası rezervleri 93 milyar 687 milyon dolar oldu

Merkez Bankası rezervleri 93 milyar 687 milyon dolar oldu

Bankacılık sektörü borçlanmasında 'yeşil' finansman uygulamaları yaygınlaşıyor

Merkez Bankası Mayıs Ayı Fiyat Gelişmeleri Raporu yayımlandı

Bankacılık sektörünün mevduatı arttı

Bankacılık sektörünün mevduatı arttı
Merkez Bankası rezervleri 92 milyar 605 milyon dolar oldu

Merkez Bankası rezervleri 92 milyar 605 milyon dolar oldu
Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan sıkı parasal duruş vurgusu

Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan sıkı parasal duruş vurgusu