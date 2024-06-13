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Ekonomi

Merkez Bankası rezervleri 146,2 milyar dolarla rekor kırdı

Mahmut Çil  | 13.06.2024 - Güncelleme : 13.06.2024
Merkez Bankası rezervleri 146,2 milyar dolarla rekor kırdı

İstanbul
TCMB toplam rezervleri, 7 Haziran haftasında bir önceki haftaya göre 2 milyar 504 milyon dolar artışla 146,2 milyar dolara çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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