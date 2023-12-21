Dolar
29.16
Euro
32.01
Altın
2,034.11
ETH/USDT
2,248.50
BTC/USDT
43,922.00
BIST 100
7,656.93
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Merkez Bankası rezervleri 142,5 milyar dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı

Murat Aslan  | 21.12.2023 - Güncelleme : 21.12.2023
Merkez Bankası rezervleri 142,5 milyar dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı

İstanbul

Merkez Bankası rezervleri, mayıs sonundan bu yana 44,1 milyar dolar artarak 142,5 milyar dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.

Bu bir sıcak gelişme haberidir. Kısa süre içinde güncellenecektir. Güncellemeler için sayfayı lütfen tekrar ziyaret edin.

Son dakika gelişmelere anında ulaşmak için AA uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android, Windows) kurabilir, Twitter’da @AACanli hesabını takip edebilirsiniz.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Mehmetçik, Kosova'da eğitim alanındaki desteklerine devam ediyor
Zonguldak'ta batan geminin kayıp personeli 33 gündür aranıyor
Yurdun doğu kesimlerinde yarın kuvvetli yağış bekleniyor
Muğla'da sağanak ve fırtınamsı rüzgar hayatı olumsuz etkiliyor
Yıl içerisinde etkisiz hale getirilen terörist sayısı 2 bin 120'ye ulaştı

Benzer haberler

Merkez Bankası rezervleri 142,5 milyar dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı

Merkez Bankası rezervleri 142,5 milyar dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı

BoE'nin "şahin" tutumu faiz indirimine ilişkin beklentileri öteledi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: 2024'ün ortalarından itibaren enflasyonda belirgin şekilde düşüş gerçekleşecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Enflasyonu düşürmeye yönelik politikalarımız yatırım ortamını iyileştirmektedir

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz: Enflasyonu düşürmeye yönelik politikalarımız yatırım ortamını iyileştirmektedir
Merkez Bankası rezervleri 140,1 milyar dolarla rekor kırdı

Merkez Bankası rezervleri 140,1 milyar dolarla rekor kırdı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet