Merkez Bankası rezervleri 142,5 milyar dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı
İstanbul
Merkez Bankası rezervleri, mayıs sonundan bu yana 44,1 milyar dolar artarak 142,5 milyar dolar ile tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı.
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