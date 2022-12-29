Dolar
18.72
Euro
19.94
Altın
1,809.48
ETH/USDT
1,202.40
BTC/USDT
16,599.00
BIST 100
5,447.85
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Merkez Bankası rezervleri 128,4 milyar dolar oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri 23 Aralık haftasında bir önceki haftaya göre 1 milyar 82 milyon dolar azalarak 128 milyar 429 milyon dolara geriledi.

Muhammed Said Tanıl   | 29.12.2022
Merkez Bankası rezervleri 128,4 milyar dolar oldu

İstanbul

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 23 Aralık itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 2 milyar 657 milyon dolar azalışla 82 milyar 938 milyon dolara indi. Brüt döviz rezervleri, 16 Aralık'ta 85 milyar 595 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu.

Söz konusu dönemde altın rezervleri de 1 milyar 574 milyon dolar artarak 43 milyar 916 milyon dolardan 45 milyar 490 milyon dolara yükseldi.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, 23 Aralık haftasında bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 82 milyon dolar azalışla 129 milyar 511 milyon dolardan 128 milyar 429 milyon dolara indi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
MEB'den Zonguldak ve Kocaeli'de iki okulda yaşanan şiddet olaylarına soruşturma
İçişleri Bakanı Soylu, Van'da araç teslim törenine katıldı
İzmir'de toplu ulaşım ücretlerine zam
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan teknoloji ve bilişim sektörüne 7 müjde
Deniz ve Hava kuvvetlerinden Ege Denizi'nde fiili silah eğitimi

Benzer haberler

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti yayımlandı

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti yayımlandı

Dijital Türk lirasında ilk ödeme işlemi başarıyla gerçekleştirildi

Merkez Bankası rezervleri 128,4 milyar dolar oldu

Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'nun oyu "Görev Tamam"a

Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'nun oyu "Görev Tamam"a
Ödeme ve elektronik para kuruluşlarının FAST sistemine katılımına ilişkin hazırlıklar tamamlandı

Ödeme ve elektronik para kuruluşlarının FAST sistemine katılımına ilişkin hazırlıklar tamamlandı
Kapasite kullanım oranı aralıkta yüzde 76,5 seviyesinde gerçekleşti

Kapasite kullanım oranı aralıkta yüzde 76,5 seviyesinde gerçekleşti
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet