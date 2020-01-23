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Ekonomi

Merkez Bankası rezervleri 106 milyar 456 milyon dolar oldu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, geçen hafta 242 milyon dolar artarak 106 milyar 456 milyon dolara yükseldi.

Zeynep Kahveci   | 23.01.2020
Merkez Bankası rezervleri 106 milyar 456 milyon dolar oldu

İstanbul

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı. Buna göre, 17 Ocak'ta Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 83 milyon dolar artışla 78 milyar 350 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 10 Ocak'ta 78 milyar 267 milyon dolar seviyesindeydi. 

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 159 milyon dolar artışla 27 milyar 947 milyon dolardan 28 milyar 106 milyon dolara yükseldi.

Böylece Merkez Bankası'nın toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 242 milyon dolar artarak 106 milyar 214 milyon dolardan 106 milyar 456 milyon dolara çıktı. 

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