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Ekonomi

Merkez Bankası rezervleri 104 milyar 494 milyon dolara yükseldi

Merkez Bankası toplam rezervleri, geçen hafta 104 milyar 494 milyon dolara yükseldi.

Murat Birinci   | 24.10.2019
Merkez Bankası rezervleri 104 milyar 494 milyon dolara yükseldi

İstanbul

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, geçen hafta 289 milyon dolar artarak 104 milyar 494 milyon dolara ulaştı.

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 18 Ekim'de Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 311 milyon dolar azalışla 78 milyar 85 milyon dolar olarak gerçekleşti. Brüt döviz rezervleri, 11 Ekim'de 78 milyar 396 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 600 milyon dolar artışla 25 milyar 809 milyon dolardan 26 milyar 409 milyon dolara çıktı.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 289 milyon dolar artarak 104 milyar 205 milyon dolardan 104 milyar 494 milyon dolara yükseldi.

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