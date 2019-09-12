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Ekonomi

Merkez Bankası rezervleri 101 milyar 852 milyon dolara yükseldi

Merkez Bankası toplam rezervleri, geçen hafta 101 milyar 852 milyon dolara yükseldi.

Murat Birinci   | 12.09.2019
Merkez Bankası rezervleri 101 milyar 852 milyon dolara yükseldi

İstanbul

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri geçen hafta 347 milyon dolar artarak 101 milyar 852 milyon dolar oldu.

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 6 Eylül'de Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 489 milyon dolar artışla 76 milyar 285 milyon dolar olarak gerçekleşti. Brüt döviz rezervleri, 29 Ağustos'ta 75 milyar 796 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 142 milyon dolar azalışla 25 milyar 709 milyon dolardan 25 milyar 567 milyon dolara geriledi.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 347 milyon dolar artarak 101 milyar 505 milyon dolardan 101 milyar 852 milyon dolar yükseldi.

TCMB rezervleri tarihler itibarıyla şöyle (milyon dolar):

TarihAltın RezervleriBrüt Döviz RezervleriToplam Rezervler
28.12.2018 19.950 71.980 91.930
25.01.201919.86273.47093.332
22.02.201920.54979.12299.671
29.03.2019 20.83475.40896.242
26.04.2019 20.43273.28493.716
31.05.2019 20.517 75.038 95.555
28.06.2019 22.853 73.544 96.397
26.07.201923.41774.97198.388
02.08.2019 23.169 75.400 98.569
09.08.201924.89379.217104.110
16.08.201925.26677.423102.689
23.08.201924.708 76.826101.534
29.08.2019 25.709 75.796 101.505
06.09.201925.567 76.285 101.852


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