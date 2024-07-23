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Ekonomi

Merkez Bankası politika faizini yüzde 50'de sabit tuttu

Murat Aslan  | 23.07.2024 - Güncelleme : 23.07.2024
Merkez Bankası politika faizini yüzde 50'de sabit tuttu

Istanbul

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını değiştirmeyerek yüzde 50'de tuttu.

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