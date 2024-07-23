Merkez Bankası politika faizini yüzde 50'de sabit tuttu
Istanbul
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını değiştirmeyerek yüzde 50'de tuttu.
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