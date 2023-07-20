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Ekonomi

Merkez Bankası politika faizini yüzde 17,50'ye yükseltti

TCMB Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 250 baz puan artırarak yüzde 17,50'ye çıkardı.

Murat Aslan  | 20.07.2023 - Güncelleme : 20.07.2023
Merkez Bankası politika faizini yüzde 17,50'ye yükseltti

İstanbul

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından (TCMB) yapılan açıklamada, politika faizinin, enflasyonun ana eğilimini geriletecek ve enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirleneceği bildirildi.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"Enflasyon görünümünde belirgin iyileşme sağlanana kadar parasal sıkılaştırma gerektiği zamanda ve gerektiği ölçüde kademeli olarak güçlendirilecektir. Kurul, faiz artırımının yanı sıra parasal sıkılaştırma sürecini destekleyecek seçici kredi ve miktarsal sıkılaştırma kararları almıştır."

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