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Ekonomi

Merkez Bankası politika faizini 50'de sabit tuttu

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını değiştirmeyerek yüzde 50'de tuttu.

Murat Aslan  | 17.10.2024 - Güncelleme : 17.10.2024
Merkez Bankası politika faizini 50'de sabit tuttu

İstanbul

Kurul, "Üçüncü çeyreğe ilişkin göstergeler yurt içi talebin yavaşlamaya devam ederek enflasyondaki düşüşü destekleyici seviyelere yaklaştığını ima etmektedir." açıklamasında bulundu.

Açıklamada, enflasyondaki iyileşmenin hızına dair belirsizliğin ise son dönemdeki veri akışı ile arttığı bildirildi.

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