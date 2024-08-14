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Ekonomi

Merkez Bankası, likidite sterilizasyonu için Takasbank para piyasasında işlem yapmaya başladı

TCMB, Takasbank Para Piyasası'nda gecelik vadede kendi borç alma faiz oranından alış emri girebilecek.

Burhan Sansarlıoğlu  | 14.08.2024 - Güncelleme : 14.08.2024
Merkez Bankası, likidite sterilizasyonu için Takasbank para piyasasında işlem yapmaya başladı

İstanbul

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), TCMB Başkanı Fatih Karahan'ın yılın Üçüncü Enflasyon Raporu toplantısındaki "Gerektiğinde sterilizasyon araçlarını çeşitlendirerek etkin şekilde kullanmaya devam edeceğiz." açıklamasının ardından likidite sterilizasyonu için Takasbank para piyasasında işlem yapmaya başladı.

TCMB açıklamasına göre, likidite sterilizasyonu için Takasbank para piyasasında işlem yapmaya başlayan banka, sterilizasyon araçlarının çeşitliliğinin artırılması çerçevesinde, piyasa koşulları gerektirdiğinde, Takasbank Para Piyasası'nda gecelik vadede kendi borç alma faiz oranından alış emri girebilecek.

TCMB Başkanı Fatih Karahan, yılın Üçüncü Enflasyon Raporu toplantısında, "Gerektiğinde sterilizasyon araçlarını çeşitlendirerek etkin şekilde kullanmaya devam edeceğiz." açıklamasında bulunmuştu.

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