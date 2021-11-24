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Abu Dabi Kalkınma Holdingi (ADQ) Yönetim Kurulu Başkanı Mohamed Hasan Al Suwaidi, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde basın toplantısı düzenliyor. Kültür ve Turizm Bakanlığınca, 24 Kasım Öğretmenler Günü münasebetiyle Galata Kulesi’ne yansıtma yapılıyor.
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Ekonomi

Merkez Bankası ile Birleşik Arap Emirlikleri Merkez Bankası arasında iş birliğine yönelik mutabakat zaptı imzalandı

Belgin Yakışan Mutlu   | 24.11.2021
Merkez Bankası ile Birleşik Arap Emirlikleri Merkez Bankası arasında iş birliğine yönelik mutabakat zaptı imzalandı

Istanbul
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ile Birleşik Arap Emirlikleri Merkez Bankası arasında iş birliğine yönelik mutabakat zaptı imzalandı.

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