Merkez Bankası faiz oranını yüzde 50'de sabit bıraktı
İstanbul
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 50'de sabit bıraktı.
TCMB Para Politikası Kurulu, "Kurul, politika faizinin sabit tutulmasına karar vermekle birlikte, enflasyon üzerindeki yukarı yönlü risklere karşı ihtiyatlı duruşunu yinelemiştir." açıklaması yaptı.
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