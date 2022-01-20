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Ekonomi

Merkez Bankası, faiz oranını yüzde 14'te sabit tuttu

Murat Birinci   | 20.01.2022
Merkez Bankası, faiz oranını yüzde 14'te sabit tuttu

İstanbul

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) yüzde 14'te sabit tuttu.

TCMB açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"Kurul, enflasyonda baz etkilerinin de ortadan kalkmasıyla dezenflasyonist sürecin başlayacağını öngörmektedir. TCMB'nin tüm politika araçlarında Türk lirasını öncelikleyen geniş kapsamlı bir politika çerçevesi gözden geçirme süreci yürütülmektedir. Büyümenin kompozisyonunda sürdürülebilir bileşenlerin payı artarken, cari işlemler dengesinin 2022'de fazla vermesi öngörülmektedir."

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