Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) yüzde 19'da sabit bıraktı.
İstanbul
TCMB, "İhracattaki güçlü artış eğilimi, aşılamadaki kuvvetli ivmenin turizm faaliyetlerini canlandırmasıyla yılın kalanında cari işlemler hesabının fazla vermesi beklenmektedir." açıklamasında bulundu.
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