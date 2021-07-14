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Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, İstanbul’da “5. Darbe ile Mücadele Sempozyumu”na katılıyor
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Ekonomi

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Merkez Bankası, bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) yüzde 19'da sabit bıraktı.

Murat Birinci   | 14.07.2021
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

İstanbul

TCMB, "İhracattaki güçlü artış eğilimi, aşılamadaki kuvvetli ivmenin turizm faaliyetlerini canlandırmasıyla yılın kalanında cari işlemler hesabının fazla vermesi beklenmektedir." açıklamasında bulundu.

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