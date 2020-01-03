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Ekonomi

Merkez Bankası döviz cinsinden zorunlu karşılıklara komisyon uygulayacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yabancı para zorunlu karşılıklara komisyon uygulamasına başlayacak.

Murat Birinci   | 03.01.2020
Merkez Bankası döviz cinsinden zorunlu karşılıklara komisyon uygulayacak

İstanbul

AA muhabirinin bankacılık kaynaklarından edindiği bilgiye göre, mevduat/katılım fonlarında ters dolarizasyon sürecini desteklemek amacıyla, TCMB nezdindeki zorunlu karşılık ve ihbarlı döviz mevduat hesaplarında komisyon uygulanmasına karar verildi.

Buna göre ABD doları olarak tutulan döviz tutarlarının ABD doları cinsinden mevduat/katılım fonu (yurt dışı bankalar mevduatı/katılım fonu hariç) yükümlülükleri için tutulması gereken tutara kadar olan kısmı üzerinden yıllık 0,025 (binde 25) oranında komisyon alınması kararlaştırıldı.

Avro ve ABD doları olarak tutulan döviz tutarlarının ABD doları dışındaki dövizler cinsinden mevduat/katılım fonu (yurt dışı bankalar mevduatı/katılım fonu hariç) yükümlülükleri için tutulması gereken tutara kadar olan kısmı üzerinden yıllık 0,0025 (onbinde 25) oranında komisyon uygulanmasına karar verildi.

Söz konusu uygulama, tesisi 10 Ocak 2020'de başlayacak olan 27 Aralık 2019 tarihli yükümlülük döneminden itibaren geçerli olacak.

Düzenleme kapsamında yurt içindeki mevduat/katılım fonları tutarları üzerine komisyon uygulanacak. Altın hesapları düzenleme kapsamında hariç tutulacak. Bu kapsamda düzenleme ters dolarizasyon süreci destekleyici bir nitelikte olacak. Bankaların yurt dışı kaynaklardan sağladıkları fonların maliyeti üzerinde ilave bir yük oluşturmamak adına sadece yurt içi mevduat/katılım fonları esas alındı.

Geçmiş dönemde de avro cinsi hesaplar için benzer bir komisyon uygulaması gerçekleştirilmişti.

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