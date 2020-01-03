Euro
6.65
Dolar
5.98
BIST 100
113,163.10
Altın
1,546.41
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Merkez Bankası brüt rezervleri geçen hafta 2,969 milyar dolar arttı

Merkez Bankası toplam rezervleri, 106 milyar 319 milyon dolara yükseldi.

Murat Birinci   | 03.01.2020
Merkez Bankası brüt rezervleri geçen hafta 2,969 milyar dolar arttı

İstanbul

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) toplam rezervleri, geçen hafta 1 milyar 619 milyon dolar artarak 106 milyar 319 milyon dolara yükseldi.

TCMB tarafından Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

Buna göre, 27 Aralık'ta Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 2 milyar 969 milyon dolar artışla 81 milyar 240 milyon dolar olarak gerçekleşti. Brüt döviz rezervleri, 20 Aralık'ta 78 milyar 271 milyon dolar seviyesindeydi.

Söz konusu dönemde altın rezervleri, 1 milyar 350 milyon dolar azalışla 26 milyar 429 milyon dolardan 25 milyar 79 milyon dolara indi.

Böylece Merkez Bankasının toplam rezervleri, geçen hafta bir önceki haftaya kıyasla 1 milyar 619 milyon dolar artarak 104 milyar 319 milyon dolardan 106 milyar 319 milyon dolara yükseldi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fransa karanlık ve kanlı sömürgeci geçmişiyle yüzleşmeli
Bağdat saldırısı: Kontrollü gerginlikten doğrudan çatışmaya
Sezar Yasası Esed rejimi için sonun başlangıcı olabilir mi?
Rusya’nın Orta Doğu’ya dönüşü
ABD'nin Bağdat Büyükelçiliğinin basılması Irak'taki kaosu derinleştirebilir

Benzer haberler

Merkez Bankası brüt rezervleri geçen hafta 2,969 milyar dolar arttı

Merkez Bankası brüt rezervleri geçen hafta 2,969 milyar dolar arttı

Yeni Türk Lirası banknotları değiştirmek için son gün 31 Aralık