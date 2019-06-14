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Ekonomi

Merkez Bankası Beklenti Anketi'ne göre yıl sonu TÜFE beklentisi geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Beklenti Anketi'ne göre, yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 15,85'e geriledi.

Murat Birinci   | 14.06.2019
Merkez Bankası Beklenti Anketi'ne göre yıl sonu TÜFE beklentisi geriledi

İstanbul

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Beklenti Anketi'ne göre, yıl sonu TÜFE beklentisi yüzde 15,85'e geriledi.

TCMB, reel sektör, finansal sektör temsilcileri ve profesyonellerden oluşan 67 katılımcıyla gerçekleştirdiği "2019 yılı Haziran ayı Beklenti Anketi"ni yayımladı.

Bir önceki anket döneminde yüzde 1,10 olan haziran ayı TÜFE beklentisi, bu anket döneminde yüzde 0,91'e geriledi. Temmuz ve ağustos ayları TÜFE beklentileri ise sırasıyla yüzde 0,94 ve yüzde 0,91 olarak gerçekleşti.

Cari yıl sonu TÜFE beklentisi önceki anket dönemindeki yüzde 16,68'den haziranda yüzde 15,85'e geriledi. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi, bir önceki anket dönemine göre azalarak yüzde 15,48'den yüzde 14,88'e, 24 ay sonrası TÜFE beklentisi de yüzde 12,34'ten yüzde 11,46'ya indi.

Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 6,4310'dan 6,3015'e geriledi. 12 ay sonrası dolar/TL beklentisi de önceki döneme göre gerileyerek 6,6824'ten 6,6361'e geriledi.

Bir önceki anket döneminde 14,7 milyar dolar olan yıl sonu cari açık beklentisi 10,6 milyar dolara indi. 2020 yılı cari açık beklentisi de 22 milyar dolardan 19,2 milyar dolara düştü.

Yıl sonu büyüme beklentisi yüzde 0,04 

GSYH 2019 yılı büyüme beklentisi, bir önceki anket dönemine göre azalarak yüzde 0,3'ten yüzde 0,04'e geriledi. 2020 yılına ilişkin büyüme beklentisi ise yüzde 2,8'den yüzde 2,7'ye düştü.

Cari ay sonu TCMB Ağırlıklı Ortalama Fonlama maliyeti beklentisi yüzde 25,36'dan yüzde 24'e, BIST Repo ve Ters-Repo Pazarı'nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi ise 25,39'dan yüzde 24,25'e indi.

TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı cari ay ve 12 ay sonrası beklentileri sırasıyla yüzde 24 ve yüzde 18,94 olarak kayıtlara geçti.

Vadesine 3 ay ya da 3 aya yakın süre kalan Devlet İç Borçlanma Senetleri'nin (DİBS) yıllık bileşik faiz oranı beklentileri cari ay için yüzde 23,65 ve 12 ay sonrası için yüzde 18,80 oldu.

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