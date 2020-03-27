Euro
7.09
Dolar
6.43
BIST 100
91,878.38
Altın
1,620.23
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, salgına karşı yürütülen çalışmalar hakkında açıklama yapıyor
logo
Ekonomi

Merkez Bankası Başkanı Uysal'dan bankacılarla video konferans toplantısı

TCMB Başkanı Uysal, Türkiye Bankalar Birliği ile "Koronavirüs Salgınının Dünya ve Türkiye Ekonomisine Etkileri ve Alınan Tedbirler" konusunda bir video konferans gerçekleştirdi.

Murat Birinci   | 27.03.2020
Merkez Bankası Başkanı Uysal'dan bankacılarla video konferans toplantısı

İstanbul

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal, katıldığı video konferans toplantısında, "Veri ve haber akışına bağlı olarak finansal piyasaların ve aktarım mekanizmasının etkin çalışması için bankamız görev ve yetkileri çerçevesinde tüm politika araçlarını güçlü bir şekilde kullanacaktır." ifadelerini kullandı.

Merkez Bankası'nın sosyal medya hesabından, TCMB Başkanı Murat Uysal ve başkan yardımcılarının, Türkiye Bankalar Birliği ile "Koronavirüs Salgınının Dünya ve Türkiye Ekonomisine Etkileri ve Alınan Tedbirler" konusunda bir video konferans gerçekleştirdiği bildirildi.

Paylaşımda, TCMB Başkanı Murat Uysal'ın açıklamalarına yer verildi.

Murat Uysal, Merkez Bankası olarak salgın hastalığın küresel ekonomiye ve Türkiye ekonomisine etkilerini yakından takip ettiklerini belirtti.

Mart ayıyla birlikte salgın hastalığın öncelikle dış ticaret, turizm, taşımacılık ve bağlantılı sektörler kanalıyla yurt içinde iktisadi faaliyeti etkilediğinin görüldüğünü ifade eden Uysal, şunları kaydetti:

"Salgının Türkiye ekonomisi üzerindeki olası olumsuz etkilerini sınırlandırmak için faiz indirimi ile birlikte piyasanın likidite ihtiyacının karşılanması ve firmaların nakit akışının düzenlenmesi amacıyla tedbirler aldık. Veri ve haber akışına bağlı olarak finansal piyasaların ve aktarım mekanizmasının etkin çalışması için bankamız görev ve yetkileri çerçevesinde tüm politika araçlarını güçlü bir şekilde kullanacaktır."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
'81 ilin sağlık müdürleriyle riskleri ve mücadele yöntemini değerlendirdik'
Koronavirüs salgınında son 24 saat
ABD'de uzmanlar Kovid-19 salgınını değerlendirdi
Avustralya’ya gelenler iki hafta karantinaya alınacak
İletişim Başkanlığı dünya genelindeki koronavirüs vaka durumunu açıkladı

Benzer haberler

Merkez Bankası Başkanı Uysal'dan bankacılarla video konferans toplantısı

Merkez Bankası Başkanı Uysal'dan bankacılarla video konferans toplantısı

Hidayet Türkoğlu'ndan 'evde kaldığını' gösteren 100 kişiye hediye

Küresel petrol talebi Kovid-19 sebebiyle yüzde 20 azalabilir

Moody's petrol fiyatlarının 2020'de düşük kalacağını öngörüyor

Moody's petrol fiyatlarının 2020'de düşük kalacağını öngörüyor
Avustralya’ya gelenler iki hafta karantinaya alınacak

Avustralya’ya gelenler iki hafta karantinaya alınacak
İletişim Başkanlığı dünya genelindeki koronavirüs vaka durumunu açıkladı

İletişim Başkanlığı dünya genelindeki koronavirüs vaka durumunu açıkladı