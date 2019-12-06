Euro
6.39
Dolar
5.76
BIST 100
109,017.60
Altın
1,476.27
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay “Yatırım Ortamını İyileştirme Koordinasyon Kurulu Toplantısı"nda konuşuyor
logo
Ekonomi, Kurumsal Haberler

Merkez Bankası Başkanı Uysal 'Yavuz'un Akdeniz'e yolculuğu'nu seçti

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Murat Birinci   | 06.12.2019
Merkez Bankası Başkanı Uysal 'Yavuz'un Akdeniz'e yolculuğu'nu seçti

Ankara

Anadolu Ajansı (AA) muhabirleri ile foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğrafları inceleyen Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal, "haber", "yaşam" ve "spor" kategorisinde 3 fotoğraf için oy kullandı.

Uysal, AA'nın Yılın Fotoğrafları kategorilerinde birbirinden değerli karelerin yer aldığını belirterek, "haber" kategorisinde Türkiye'nin "Milli Enerji ve Maden Politikası" kapsamında, denizlerdeki arama ve sondaj faaliyetlerinin artırılması amacıyla Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı tarafından satın alınan ve Akdeniz'de göreve başlayan Yavuz gemisinin Çanakkale Boğazı'ndan geçişini anlatan Bülent Ersöz'ün "Yavuz'un Akdeniz'e yolculuğu" fotoğrafına oy verdi.


"Yavuz"un Akdeniz'e yolculuğu

"Yaşam" kategorisinde UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde bulunan Şanlıurfa'nın tarihi Harran ilçesinde yöre halkının kerpiç evlerde yaşamını gösteren Halil Fidan'ın "Harran'da yaşam" fotoğrafına oy veren Uysal, "spor" kategorisinde ise Mustafa Yalçın tarafından çekilen "Millilerden asker selamı" başlıklı fotoğrafı seçti.

TCMB Başkanı Uysal, fotoğrafların hepsinin birbirinden güzel ve anlam yüklü olduğunu vurgulayarak, Fransa'nın başkenti Paris'teki olaylar sırasında polisin attığı gaz kapsülüyle gözünden yaralanan AA foto muhabiri Mustafa Yalçın'a da geçmiş olsun dileklerini iletti.

"Anadolu Ajansı Yılın Fotoğrafları Oylaması"na katılmak için tıklayın >>

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hindistan’ın Hint-Pasifik duruşu Amerikan vizyonundan çok farklı
Körfez krizinde sona doğru
Uluslararası hukuk Rohingya testinden geçiyor
Cezayir’de başkanlık seçimi ve artan gerilim
Avrupa Bosna’yı bilir de bilmezden gelir

Benzer haberler

Büyükşehir Belediye Başkanları AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı

Büyükşehir Belediye Başkanları AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı

Merkez Bankası Başkanı Uysal 'Yavuz'un Akdeniz'e yolculuğu'nu seçti

Edirneli ciğercilerin tercihi 'Batırılan uçak' oldu

Karaman Valisi Meral'ın tercihi 'Beytullah'ın azmi' oldu

Karaman Valisi Meral'ın tercihi 'Beytullah'ın azmi' oldu
Kuzey Makedonya Devlet Bakanı Hasan'ın seçimi 'Şehitlere saygı' oldu

Kuzey Makedonya Devlet Bakanı Hasan'ın seçimi 'Şehitlere saygı' oldu
Malatya Valisi Baruş'un tercihi 'Suriye'de saldırıların hedefi çocuklar' oldu

Malatya Valisi Baruş'un tercihi 'Suriye'de saldırıların hedefi çocuklar' oldu