Euro
10.34
Dolar
8.65
BIST 100
1,409.85
Altın
1,780.49
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan Türkiye Bankalar Birliği'ne ziyaret

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu, Türkiye Bankalar Birliği'ne (TBB) ziyarette bulunarak küresel ve yurt içi ekonomi ile bankacılık sektöründeki gelişmeler hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Abdulkadir Günyol   | 22.06.2021
Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan Türkiye Bankalar Birliği'ne ziyaret

İstanbul

Türkiye Bankalar Birliği'nden (TBB) yapılan açıklamaya göre, Merkez Bankası Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu, TBB'yi ziyaret ederek Yönetim Kurulu Başkanı Alpaslan Çakar’ın ev sahipliğinde yönetim kurulu üyeleriyle bir araya geldi.

Görüşmede küresel ve yurt içi ekonomi ile bankacılık sektöründeki gelişmeler değerlendirildi. Yılın ikinci yarısına ilişkin beklentiler konusunda karşılıklı görüş alışverişinin yapıldığı toplantının verimli ve yararlı geçtiği vurgulandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Şener Şen ve Ezgi Mola herkesi Kovid-19'a karşı aşılanmaya çağırdı
Koronavirüs salgınında son 24 saat
Sağlık Bakanı Koca, TURKOVAC aşısı için 846 bin 451 kişinin gönüllü olduğunu duyurdu
İllere göre her 100 bin kişide görülen Kovid-19 vaka sayıları açıklandı
Türkiye'de 6 bin 143 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 57 kişi yaşamını yitirdi

Benzer haberler

Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan Türkiye Bankalar Birliği'ne ziyaret

Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan Türkiye Bankalar Birliği'ne ziyaret

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, TBB heyetini kabul etti

Merkez Bankası için ufukta faiz indirimi görünüyor

TCMB'nin faiz indirimi için haziran ayını pas geçmesi bekleniyor

TCMB'nin faiz indirimi için haziran ayını pas geçmesi bekleniyor