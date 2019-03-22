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Ekonomi

Merkez Bankası 1 hafta vadeli repo ihalelerine ara verdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, finansal piyasalarda yaşanan gelişmelerin dikkate alınarak, 1 hafta vadeli repo ihalelerine bir süreliğine ara verildiğini açıkladı.

Murat Birinci   | 22.03.2019
Merkez Bankası 1 hafta vadeli repo ihalelerine ara verdi

İstanbul

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 1 hafta vadeli repo ihalelerine bir süreliğine ara verildiğini duyurdu.

TCMB'den Türk lirası likidite yönetimine ilişkin yapılan açıklamada, "Finansal piyasalarda yaşanan gelişmeler dikkate alınarak, 1 hafta vadeli repo ihalelerine bir süreliğine ara verilmesi kararlaştırılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Halihazırda Merkez Bankasının 1 hafta vadeli repo ihalelerinde faiz oranı yüzde 24, gecelik vadede borç verme faiz oranı yüzde 25,50, Geç Likidite Penceresi (GLP) işlemlerinde borç verme faiz oranı da yüzde 27 seviyesinde bulunuyor. 

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