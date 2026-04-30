Merkez bankaları sakin mayıs ayı takvimine hazırlanıyor Küresel merkez bankaları, Orta Doğu’da devam eden gerilim ve yüksek enerji fiyatlarının gölgesinde sakin bir mayıs ayı takvimine hazırlanıyor.

ABD/İsrail ve İran arasında ikinci ayını geride bırakan çatışmalar ve gerilim yatırımcıların temel gündem maddesi olmayı sürdürürken, Hürmüz Boğazı’nın kapalı kalması ve artan enerji maliyetleri küresel enflasyon beklentilerinin artmasına neden oluyor.

Merkez bankaları, enflasyona yönelik riskler ve enerji maliyetleri kaynaklı büyüme riskleri karşısında temkinli kalmayı sürdürüyor.

Bu gelişmelerin gölgesinde mayıs ayında merkez bankalarını sakin bir takvim bekliyor. Gelecek ay Avustralya Merkez Bankası (RBA), İsveç Merkez Bankası (Riksbank), Norveç Merkez Bankası, Çekya Merkez Bankası (CNB), Yeni Zelanda Merkez Bankası (RBNZ) ve Macaristan Merkez Bankasının (MNB) para politikası kararları takip edilecek.

Mayıs ayında ABD Merkez Bankası (Fed), Avrupa Merkez Bankası (ECB), İngiltere Merkez Bankası (BoE) ve Japonya Merkez Bankası (BoJ) ise para politikası kararı açıklamayacak.

Okyanusya merkez bankalarından faiz artışı beklentisi

Okyanusya tarafında mayıs ayında iki önemli merkez bankasının faiz kararları takip edilecek. Bölgedeki finansal likidite konusunda önemli rol oynayan Avustralya’da RBA ve Yeni Zelanda’da RBNZ’nin sıkılaşmaya gitmesi bekleniyor.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda RBA’nın politika faizini 25 baz puan artırarak yüzde 4,35 seviyesine çıkarması yüzde 80 ihtimalle bekleniyor.

Ülkede açıklanan verilere göre yılın ilk çeyreğinde enflasyon yıllık bazda yüzde 4,6 seviyesinde gerçekleşerek beklentilerin gerisinde kalmasına karşın güçlenmeye işaret etti. Enflasyon verisinin alt kırılımları incelendiğinde ilk çeyrekte en önemli fiyat artışlarının konut, ulaşım ve gıda ile alkolsüz içecekler kalemlerinde gerçekleştiği görüldü.

Avustralya’da RBA, son politika kararında politika faizini beklentilere paralel olarak 25 baz puan artırarak yüzde 4,10’a yükseltmişti.

Bankadan yapılan açıklamada, ülkede enflasyonun 2022’deki zirvesinden bu yana önemli ölçüde düşmüş olsa da 2025’in ikinci yarısında yeniden güç kazandığı belirtilirken, Orta Doğu’daki çatışmanın yakıt fiyatlarında keskin bir artışa neden olmasının enflasyona katkıda bulunabileceği kaydedildi.

Öte yandan diğer önemli merkez bankalarından Yeni Zelanda’da RBNZ’nin faiz kararı da yatırımcıların odağında bulunuyor. Para piyasalarındaki fiyatlamalarda bankanın 27 Mayıs’ta açıklanacak kararında 25 baz puan faiz indirimine gitmesi yüzde 60 ihtimalle fiyatlanıyor.

İskandinavya’da İsveç ve Norveç’in kararları takip edilecek

Avrupa tarafında ise mayıs ayında İskandinav ülkelerinden İsveç ve Norveç’in para politikası kararları öne çıkıyor.

Bölgenin öne çıkan merkez bankalarından İsveç’te Riksbank’ın 7 Mayıs’taki para politikası kararında politika faizini yüzde 1,75 seviyesinde sabit tutacağına kesin gözüyle bakılıyor.

Banka mart ayındaki politika kararında da faiz oranını sabit tutmuştu. Bankanın son kararına ilişkin açıklamada, Orta Doğu’daki savaşın kısa vadede büyümeyi bir miktar yavaşlatmasının ve daha yüksek enerji fiyatları nedeniyle tüketici enflasyonunu artırmasının beklendiği kaydedilmişti.

Norveç Merkez Bankasının da Riksbank ile aynı gün açıklanacak para politikası kararında politika faizini yüzde 4 seviyesinde sabit tutması öngörülüyor.

Bankanın politika faizini sabit tuttuğu mart ayına ilişkin metinde, güç kazanan enflasyon ve Orta Doğu’daki gerilimler kaynaklı artan belirsizliklere vurgu yapılmıştı.

Avrupa’da Macaristan ve Çekya merkez bankaları takip edilecek

İskandinavya bölgesindeki merkez bankalarının yanı sıra Doğu Avrupa’daki merkez bankalarının kararları da yatırımcıların odağında bulunuyor.

Mayısta bölgede Macaristan’da MNB ve Çekya’da CNB’nin para politikası kararları izlenecek.

Çekya’da CNB, mart ayındaki son para politikası kararında politika faizini yüzde 3,5 seviyesinde sabit bırakmıştı. Ülkede mart ayında yıllık enflasyon yüzde 1,9 ile yüzde 2 olan hedefin altında gerçekleşmişti.

CNB’ye ilişkin beklentiler henüz netleşmemesine karşın, bankanın Orta Doğu’daki gerilim ve yükselen enerji fiyatlarının etkisiyle parasal sıkılığı koruyabileceği değerlendiriliyor.

Macaristan’da MNB’nin ise nisan ayındaki son para politikası kararında politika faizini yüzde 6,25 seviyesinde sabit tutmasının ardından yapılan açıklamada, jeopolitik gerilimlerin küresel enflasyon ve büyüme görünümünü olumsuz etkilediğine vurgu yapıldı.