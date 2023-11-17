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Politika, Ekonomi

Meclis, Kağıtsız Parlamento Projesi ile 2 milyon lirayı aşan tasarruf sağlayacak

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'un girişimiyle başlatılan Kağıtsız Parlamento Projesi ile Meclisin kağıt giderlerinden bir yasama döneminde yüzde 76 tasarruf sağlanması öngörülüyor.

Seval Ocak  | 17.11.2023 - Güncelleme : 17.11.2023
Meclis, Kağıtsız Parlamento Projesi ile 2 milyon lirayı aşan tasarruf sağlayacak

TBMM

AA muhabirinin aldığı bilgiye göre, Kurtulmuş'un öncülüğünde başlatılan proje kapsamında kamu kaynaklarının verimli kullanılmasını sağlamak, artan kağıt israfını ve basım maliyetlerini azaltmak, basım sürecini hızlandırmak amacıyla "sıra sayısı" olarak adlandırılan komisyonların karara bağlayıp TBMM Başkanlığına sunduğu raporlar, komisyon görüşmelerine esas teşkil eden teklifin gerekçesi ile metni, varsa tali ve alt komisyon raporları ile muhalefet şerhlerinin yer aldığı belgeler ile KİT Komisyonu'nun yıllık denetim raporlarının basım adetleri güncellendi.

TBMM İçtüzüğü gereğince komisyon raporları, Genel Kurulda görüşülmeden önce 805 adet sıra sayısı bastırılıp milletvekillerine, siyasi parti gruplarına ve idari teşkilat birimlerine dağıtılıyor. Kurum internet sitesinde ve mobil uygulamada da yayımlanan sıra sayıları, ayrıca milletvekillerinin maillerine gönderiliyor.

Meclis Başkanı Kurtulmuş'un talimatıyla tasarruf tedbirleri kapsamında başlatılan proje doğrultusunda siyasi parti gruplarının da onayı alınarak her bir sıra sayısının baskı adedi 195'e düşürüldü. Sıra sayılarının kurum internet sitesi ile mobil uygulamada yayımlanmasına ve milletvekillerinin maillerine gönderilmesine devam edilecek.

Bir yasama döneminde her bir sıra sayısının 805 adet basımı için kullanılan yaklaşık 23 milyon 165 bin sayfanın bütçeye maliyetinin 2 milyon 670 bin lira olduğu, sıra sayısı basım adedinin 195'e çekilmesiyle sayfa sayısının yaklaşık 5 milyon 611 bine düşürüleceği hesaplanıyor. Bu durumda TBMM bütçesinden bu amaçla ayrılan tutarın 618 bin lira olması, böylece yüzde 76 oranında, 2 milyon 52 bin lira tasarruf yapılması öngörülüyor.

TBMM Başkanı Kurtulmuş'un, Mecliste farklı kalemlerde de tasarrufa gidilmesi için talimat verdiği öğrenildi.

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