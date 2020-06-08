Mayıs ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemeleri bugün başlıyor
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, mayıs ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin bugün başladığını duyurdu.
Ankara
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, mayıs ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin bugün başladığını duyurdu.
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