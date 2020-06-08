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Ekonomi

Mayıs ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemeleri bugün başlıyor

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, mayıs ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin bugün başladığını duyurdu.

Duygu Yener   | 08.06.2020
Mayıs ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemeleri bugün başlıyor

Ankara

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, mayıs ayına ilişkin Nakdi Ücret Desteği ödemelerinin bugün başladığını duyurdu.

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