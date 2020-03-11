Euro
6.98
Dolar
6.19
BIST 100
100,966.30
Altın
1,641.43
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi, Koronavirüs

MASAK'tan Kovid-19 gerekçesiyle haksız kazanç elde eden firmalara inceleme

Mali Suçları Araştırma Kurulu, yeni tip koronavirüs gerekçe gösterilerek bazı gıdalar, temel ihtiyaç maddeleri, hijyen ürünleri ve bazı tıbbi ekipmanlar ile ilgili olarak haksız fiyat artışı ve stokçuluk yapan firmalar hakkında inceleme başlattı.

Enes Duran   | 11.03.2020
MASAK'tan Kovid-19 gerekçesiyle haksız kazanç elde eden firmalara inceleme

Ankara

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığından yapılan yazılı açıklamada, 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 231/c maddesi uyarınca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) gerekçe gösterilerek bazı gıdalar, temel ihtiyaç maddeleri, hijyen ürünleri ve bazı tıbbi ekipmanlarla ilgili olarak haksız fiyat artışı ve stokçuluk yapmak suretiyle haksız kazanç elde eden firmalar hakkında başkanlık tarafından re'sen inceleme başlatıldığı belirtildi.

Açıklamada, ülkenin ekonomik güvenliğine yönelik her türlü tehdide karşı kararlılıkla mücadele edileceği vurgulandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Trump'ın sözde barış planı ve Fas'ın tutumu
İslamofobi Batı'dan sonra Hindistan’ın da gerçeği
Türkiye - AB ilişkilerinde temel anlaşmazlık konuları
Libya'da kader anı yaklaşıyor
İsrail siyasetinin yeni gerçeği: Sonuçsuz seçimler

Benzer haberler

MASAK'tan Kovid-19 gerekçesiyle haksız kazanç elde eden firmalara inceleme

MASAK'tan Kovid-19 gerekçesiyle haksız kazanç elde eden firmalara inceleme