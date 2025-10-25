MASAK'tan "Cumhuriyet savcılarına rapor aranmaksızın verilecek el koyma yetkisi"ne ilişkin açıklama
MASAK, sadece nitelikli dolandırıcılık, hırsızlık ve banka/ kredi kartlarının kötüye kullanılması suçlarında, Cumhuriyet savcılarına MASAK'tan veya ilgili diğer kurumlardan rapor alınmaksızın el koyma yetkisi verildiğini bildirdi.
Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı internet sitesinden, son günlerde yazılı ve görsel basında yer alan, "Cumhuriyet savcılarına, rapor aranmaksızın el koyma yetkisi verileceği" yönündeki iddialara ilişkin açıklama yapıldı.
Bu konuda Adalet Bakanlığı tarafından, başta MASAK olmak üzere, ilgili kamu idarelerinin görüşleri alınarak hazırlanan tasarıya dikkat çekilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:
"Sadece nitelikli dolandırıcılık, nitelikli hırsızlık ve banka/kredi kartlarının kötüye kullanılması suçlarında, Cumhuriyet savcılarına Başkanlığımızdan veya ilgili diğer kurumlardan rapor alınmaksızın el koyma yetkisi verilmektedir. Bu şekilde bir düzenleme yapılmasındaki temel amaç, özellikle internet yoluyla işlenen nitelikli dolandırıcılık, nitelikli hırsızlık ve banka/kredi kartlarının kötüye kullanılması suçlarında, suç konusu paranın, finansal sistemden kaçışını engellemek amacıyla hızlı bir şekilde müdahale edilmesini temin etmektir. Düzenlemeyle, hızlı bir şekilde el konulan paraların, en kısa sürede mağdurlara ödenmesi öngörülmektedir. Bunun dışındaki iddialara itibar edilmemesi önem arz etmektedir. Gerek Başkanlığımız ve gerekse Adalet Bakanlığı tarafından yapılan düzenlemelerde, vatandaşlarımızın mülkiyet hakkına yönelik keyfi muameleye yol açabilecek hiçbir konuya yer verilmemektedir."