Dolar
41.94
Euro
48.76
Altın
4,112.64
ETH/USDT
3,941.30
BTC/USDT
111,761.00
BIST 100
10,941.79
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

MASAK'tan "Cumhuriyet savcılarına rapor aranmaksızın verilecek el koyma yetkisi"ne ilişkin açıklama

MASAK, sadece nitelikli dolandırıcılık, hırsızlık ve banka/ kredi kartlarının kötüye kullanılması suçlarında, Cumhuriyet savcılarına MASAK'tan veya ilgili diğer kurumlardan rapor alınmaksızın el koyma yetkisi verildiğini bildirdi.

Zeynep Duyar  | 25.10.2025 - Güncelleme : 25.10.2025
MASAK'tan "Cumhuriyet savcılarına rapor aranmaksızın verilecek el koyma yetkisi"ne ilişkin açıklama

Ankara

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) Başkanlığı internet sitesinden, son günlerde yazılı ve görsel basında yer alan, "Cumhuriyet savcılarına, rapor aranmaksızın el koyma yetkisi verileceği" yönündeki iddialara ilişkin açıklama yapıldı.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Bu konuda Adalet Bakanlığı tarafından, başta MASAK olmak üzere, ilgili kamu idarelerinin görüşleri alınarak hazırlanan tasarıya dikkat çekilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Sadece nitelikli dolandırıcılık, nitelikli hırsızlık ve banka/kredi kartlarının kötüye kullanılması suçlarında, Cumhuriyet savcılarına Başkanlığımızdan veya ilgili diğer kurumlardan rapor alınmaksızın el koyma yetkisi verilmektedir. Bu şekilde bir düzenleme yapılmasındaki temel amaç, özellikle internet yoluyla işlenen nitelikli dolandırıcılık, nitelikli hırsızlık ve banka/kredi kartlarının kötüye kullanılması suçlarında, suç konusu paranın, finansal sistemden kaçışını engellemek amacıyla hızlı bir şekilde müdahale edilmesini temin etmektir. Düzenlemeyle, hızlı bir şekilde el konulan paraların, en kısa sürede mağdurlara ödenmesi öngörülmektedir. Bunun dışındaki iddialara itibar edilmemesi önem arz etmektedir. Gerek Başkanlığımız ve gerekse Adalet Bakanlığı tarafından yapılan düzenlemelerde, vatandaşlarımızın mülkiyet hakkına yönelik keyfi muameleye yol açabilecek hiçbir konuya yer verilmemektedir."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bilecik'te şiddetli yağış nedeniyle oluşan sel ulaşımı aksattı
Yüzyılın Konut Projesi'nde Ankara'daki örnek konutlar görüntülendi
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Abdullah Şahin için başsağlığı mesajı
İletişim Başkanı Duran, Türk Telekom'daki yeni görevi dolayısıyla Şahin'i tebrik etti
Depremlerden etkilenen İskenderun sahilinde düzenleme ve yenileme projesi sürüyor

Benzer haberler

MASAK'tan "Cumhuriyet savcılarına rapor aranmaksızın verilecek el koyma yetkisi"ne ilişkin açıklama

MASAK'tan "Cumhuriyet savcılarına rapor aranmaksızın verilecek el koyma yetkisi"ne ilişkin açıklama

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet